Pachuca.- Debido a que afectan las ventas de algunos establecimientos, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Pachuca planteó al ayuntamiento quitar parquímetros en algunos puntos de la ciudad, informó entrevista el presidente del organismo empresarial, Sergio Trujillo Monroy.

El dirigente, dijo en entrevista que la propuesta sería planteada a la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán en el marco de una reunión de trabajo en la sede del organismo empresarial celebrada esta tarde.

El líder empresarial relató que alrededor de 20 comercios socios del organismo empresarial han expresado que resienten las afectaciones por la operación de estos dispositivos, sobre todo los localizados en la zona centro de Pachuca, específicamente en las calles de Mejía, Fernando Soto y Cuauhtémoc.

“Algunos comerciantes se han quejado de que los parquímetros les afectan porque les bajaron las ventas (los clientes no van porque no hay donde estacionarse), a esos lugares vamos a solicitar que nos apoyen para que se vuelva a activar la economía del municipio”, dijo.

Otro de los temas que el presidente abordó en la reunión, fue el relativo a los descuentos en placas de funcionamiento que se otorgan en los primeros meses del año y que hasta ahora no han sido efectivos debido a que aún no son aprobados por el cabildo.

“Esperemos que se cumplan como cada año”, dijo el presidente.

Durante el encuentro, estaba previsto que el ayuntamiento informará a la Canaco, algunos cambios relativos al sector que entrarán en vigor este año.

Comentarios