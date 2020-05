Líderes empresariales advierten que, ante pérdida de empleos, algunos opten por delinquir

Pachuhca.- Debido a la perdida de empleos que ha provocado la crisis generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), hay un incremento en actos delictivos, sobre todo llamadas de extorsión, así como desmantelamiento de comercios y restaurantes cerrados, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, Edgar Espínola Licona.



El panorama, dijo, ya fue expuesto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Mauricio Delmar con quien acordaron crear mecanismos adecuados de colaboración y vinculación a fin de contrarrestar este tipo de hechos.



El dirigente comentó que otros delitos como actos violentos o huachicoleo registran una baja, “pero los antes mencionados, si han registrado aumento”.



Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que no es posible asegurar que sean necesariamente las personas que perdieron su empleo, las que delinquen, no obstante, subrayó que es un hecho que la gente “tiene que comer y buscar la forma de sustentar la economía de sus familias”.



Por ello, dijo, es necesario establecer medidas preventivas en el tema de seguridad, a fin de no reaccionar cuando estén sucediendo los hechos.



“Porque es un hecho que no podremos generar los empleos necesarios y pueden llegar a suceder actos de inseguridad en el estado y municipio”.



Cabe mencionar que abril pasado, pocos días después del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, autos de exhibición de la agencia de autos Mazda fueron desvalijados por delincuentes.



En aquel momento, el presidente en Hidalgo de la Asociación Mexicana de Automotores (AMDA), Octavio Márquez Martínez solicitó al gobierno estatal apoyo en seguridad a fin de salvaguardar el patrimonio de los hidalguenses durante el periodo de emergencia.



El dirigente planteó, en aquel momento, la necesidad de instrumentar patrullajes en avenidas y zonas de comercio, puesto consideró que las calles vacías, a causa de las restricciones aplicadas para contener el virus, podrían resultar el entorno propicio para que los delincuentes aprovechen para delinquir.

