El alcalde dijo que por el municipio pasa un ducto

de TransCanada, pero no consideró que tenga

que ver con las causas

DAVID PADILLA CORONA /

ROCÍO VELARDE

Pachuca y Cardonal

En entrevista para este diario, abundó que entre las 20 y 22 horas del martes ocurrieron cerca de 20 explosiones subterráneas que generaron vibraciones en la comunidad, lo que preocupó a los habitantes.

Sin embargo, el edil explicó que el delegado de El Sauz dijo que ese tipo de movimientos habían ocurrido ya meses atrás, e incluso personas mayores comentaron que anteriormente han escuchado los estruendos como el del martes.

En el caso de esta semana, Penca Zongua añadió que también después de las 23:30 se registró uno de los movimientos más fuertes en el que dos casas resultaron afectadas con los vidrios rotos. Además a la 1:30, 6:06, 10:30 y 11:46 horas de ayer se registraron los últimos movimientos.

El alcalde de Cardonal dijo que por el municipio pasa un ducto de TransCanada, sin embargo, no consideró que tenga esto que ver con las causas, las explosiones y movimientos de la tierra se dieron más bien por causas naturales como las placas tectónicas que se acomodan.

Finalmente, abundó que cerca de 140 personas de 40 familias de la manzana conocida como El Fraile, en El Sauz, son quienes están más propensos, no obstante, hasta el momento no se registran grietas, pérdidas humanas o algo por el estilo.

Además, en el lugar ya trabajan Enrique Padilla Hernández, director general de la subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo y Juan Carlos Mora, geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes investigan las causas y emitirán un informe con los resultados.

Municipio se encuentra en faja volcánica: geólogo

La liberación de la fuerza sísmica de placas tectónicas a través de la zona de la faja volcánica transmexicana pudo provocar los movimientos que se registraron en Cardonal, explicó el geólogo Leopoldo Pamplona Ruiz.

En entrevista para este diario, el ingeniero en Geología Ambiental por la UAEH y miembro de Itztepetl ciencias de la tierra abundó que la liberación de fuerza que existe entre las placas tectónicas Norteamericana y de Cocos, que son convergentes, cuando la última se mete debajo de la primera pudo ocasionar los movimientos.

“La fuerza sísmica se libera a través de un sistema de fallas que existe en la región, esto se debe a que la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) ha sufrido diversos movimientos extensivos, entonces los movimientos sísmicos se liberan a lo largo de estas fallas o fracturas con desplazamiento”, recalcó Pamplona Ruiz.

De acuerdo con el geólogo, toda la región de Cardonal se encuentra en la Faja Volcánica Transmexicana, por ello en toda esa provincia existe ese sistema de fallas normales. “Es probable que los movimientos telúricos o sísmicos se hayan propagado a lo largo de estas fallas, pero lo que provocó los movimientos directamente fue la liberación de fuerzas que existe entre las placas convergentes (Norteamericana y de Cocos)”.

La liberación de fuerza es un proceso normal de la tierra y según Leopoldo Pamplona Ruiz, entre menor sea la fuerza liberada habrá mayor cantidad de sismos. Y entre mayor sea la fuerza liberada, se tendrá menor cantidad de sismos a lo largo del tiempo.

“En la región no se han reportado sismos mayores a 4.6 en la escala de Richter, entonces realmente no son muy fuertes, por tal motivo la actividad sísmica va a ser relativamente recurrente”, dijo el geólogo.

Abundó que la región de Cardonal se encuentra en la zona C, que es semisísmica y de bajo grado por lo que no es probable que exista un grado mayor a seis grados de magnitud. Pamplona Ruiz finalizó que esos movimientos pueden presentar riesgo en las construcciones que muchas veces no son planificadas de la mejor forma y no se utilizan los materiales adecuados, lo que podría resultar en algún daño en la construcción o en el colapso.

De acuerdo con el Centro de Geociencias y el Instituto de Geología de la UNAM, la Faja Volcánica Transmexicana es un arco volcánico que atraviesa el centro del país desde el golfo de California hasta el de México y su formación ha tenido un impacto importante en la evolución del clima y de la biodiversidad del territorio.

