Locatarios del centro histórico en la capital no abrieron ayer y establecieron acuerdos con las autoridades

Pachuca.- Comerciantes del centro histórico de Pachuca no abrieron sus negocios ayer, tal como habían anticipado en una carta enviada al gobernador del estado la semana pasada; no obstante, esperan que la apertura de establecimientos no esenciales se concrete paulatinamente pasada la primera quincena de junio.

Así lo expresó en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo Eduardo Quiroz Zumano, integrante de las organizaciones Pro-Centro y Comerciantes Centro, las cuales impulsaron un movimiento en busca de atención para la que consideran la zona comercial más grande de la capital.

“Nosotros nos organizamos, un grupo de comerciantes del centro histórico, vamos como 160, porque para empezar, para las cámaras, la de comercio y todas esas, no existía el centro histórico; pero ante esa falta de representatividad, lo que hicimos fue mandar una carta a la oficina del señor gobernador para hacerle de su conocimiento la situación angustiante que viven los comercios”, expresó uno de los integrantes.

El posicionamiento de los comerciantes, que contenía un contundente aviso de que abrirían sus tiendas una vez concluida la jornada nacional de sana distancia y fue difundido por medios locales, provocó que el titular de la Secretaría de la Política Publica José Luis Romo Cruz buscará a los inconformes para iniciar mesas de diálogo.

Una comisión de cinco representantes del comercio acudió a las reuniones en donde se ha explicado la agobiante situación que aqueja a los locatarios del primer cuadro de la ciudad que permanecen cerrados desde marzo.

“Le planteamos nuestras necesidades, entre ellas era que, si se teníamos que permanecer cerrados, ya no aguantábamos, los caseros que están implacables cobrando las rentas completas, la CFE con sus cobros, el seguro social, el Infonavit, cobrando sus cuotas”, explicó.

En ese contexto, indicó que los comerciantes trabajarán con representantes de las secretarias de Gobierno y Salud a fin de aportar ideas para la implementación de medidas sanitarias que permitan la apertura de los negocios en junio.

“La idea es que en los primeros 15 días de junio logremos que se baje la curva de contagios, y entonces irá gobierno poco a poco permitiendo abrir los negocios no esenciales, pero dependeremos de que se baje la movilidad y se respete el estar confinados”, indicó.

Quiroz Zumano comentó que varios empresarios presentaron solicitudes para acceder a los créditos que ofreció el gobernador del estado Omar Fayad para hacer frente a la pandemia, sin embargo, no habían recibido respuesta del Instituto Hidalguense para la Competitividad.

Por lo anterior, Romo Cruz pidió una relación de las personas en esa situación a fin de conocer el avance de la misma. Las mesas de trabajo, adelantó, continuarán hasta que se logren los apoyos.

El Ejecutivo estatal también ofreció a los comerciantes paquetes alimentarios para el personal de los establecimientos afectados. Además, también ofreció interceder ante la CFE a fin de abordar el tema de los altos cobros de energía eléctrica que se han aplicado a los negocios, pese a que están cerrados.

En próximos días las autoridades sanitarias darán a conocer las medidas sanitarias que deberán aplicar los negocios durante la nueva normalidad.

“La razón de no abrir fue conciencia de que no era oportuno, tampoco era la idea de abrir por abrir; sin embargo, le hice notar a nuestros compañeros que nosotros logramos mesas de trabajo sin necesidad de bloquear calles, ni hacer manifestaciones en las plazas públicas, fue una protesta virtual en base a esa carta y llamó inmediatamente la atención”, dijo.

Avances con la alcaldía Los comerciantes también sostuvieron reunión de trabajo con la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán y funcionarios del ayuntamiento para abordar temas relativos al municipio; en ese caso se planteó que los recursos de los parquímetros sean empleados para otorgar créditos a los empresarios afectados por la pandemia.

Sobre ese tema, la edila explicó que aplicar esa medida requiere que el cabildo autorice un cambio en las reglas de operación del manejo de ese fondo, tema que ya se puso en la cancha del cabildo y se espera la respuesta en próximos días.

Señaló que tanto con el ayuntamiento y el gobierno estatal las negociaciones han sido tersas y se están logrando avances importantes en beneficio de los negocios. Quiroz Zamano también reconoció la disponibilidad a trabajar en favor del sector del secretario Romo Cruz y que las mesas de trabajo con ambas instancias seguirán.

