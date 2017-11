Posterga Shakira gira por hemorragia

Ciudad de México.-

Debido a una hemorragia en su cuerda vocal derecha, Shakira canceló este año su gira europea El Dorado, la cual, dijo, retomará en 2018.

Mediante un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la colombiana explicó a sus fans que en junio pasado, en un examen de rutina, sus cuerdas vocales salieron bien, pero en octubre comenzó a sentir algunas molestias.

“En la recta final de mis ensayos sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha.

“Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz, tal y como me lo habían recomendado los especialistas, con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto en Colonia.”

Sin embargo, continúa el texto, aunque canceló su fecha del 8 de noviembre en Colonia, Alemania, y las posteriores presentaciones en Ámsterdam y Amberes, no logró recuperarse como lo esperaba.

“Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación.

“Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme en los diferentes países de Europa, por mi equipo de 60 personas que se ha esforzado tanto en ayudarme a lograr el mejor show de mi carrera artística y que tienen ya muchas ganas, como yo, de empezar esta gira.

“Por mis hijos a los que les hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes y, sobre todo, por mis fans de siempre, que me acompañan en las buenas y en las malas y merecen lo mejor de mí.”

La cantante agradeció el apoyo de sus fans y de las personas que han estado cerca de ella en lo que, definió, es uno de los momentos más difíciles de su carrera.

