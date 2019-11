Así lo dijo el titular de la PGJEH Raúl Arroyo, quien recalcó que no cometerá el error de otros de emitir su percepción personal

Pachuca.- El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Raúl Arroyo González manifestó que su postura con respecto a la activación de la alerta de género para la entidad debe fundarse en estadísticas que no solo den cuenta de las cifras de feminicidios, sino de otro tipo de violencia cometida contra las mujeres.

En reciente entrevista con medios, el funcionario precisó que en caso de existir una petición formal para que la procuraduría opine sobre el tema, esta lo hará con base en números y no en percepciones personales, lo cual no solo incluirían las cifras de feminicidios.

“Para que la procuraduría opinara tendríamos que reunir una serie de información que no puede estar enfocada en un solo caso, tenemos que hacerlo con números que nos arrojen las estadísticas de carpetas iniciadas, en proceso, vinculaciones y sentencias; luego ya podríamos decir sobre el establecimiento o no de la alerta de género.”

Recalcó que no cometerá el error de otros de emitir su percepción personal al decir si le parece correcta o incorrecta la implementación del mecanismo en la entidad, porque opiniones de ese tipo, principalmente de instituciones, deben estar sustentadas en hechos, estadísticas y no solo en apreciaciones.

“No voy a caer en la misma irresponsabilidad de decir que sí porque supongo o porque me imagino o veo las noticias o me dijeron algo mis vecinos, ni decir que no porque creo que no es necesario, tendríamos que sustentarlo en un cúmulo de información desde el trabajo que hace la procuraduría.”

Además, recalcó que es importante recordar que no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios, pues esa idea se ha convertido en una expresión recurrente y alarmista que da pie a mencionar una “ola de feminicidios”; sin embargo, los números distan mucho de lo que podría entenderse como tal.

Hasta el momento, subrayó, la PGJEH atiende seis asuntos integrados como feminicidio, ha obtenido el mismo número de vinculaciones a proceso por dicho delito este año y tiene pendientes dos órdenes de aprehensión. Asimismo, destacó que la fiscalía de género ha obtenido sentencias con la mayor penalidad por ese ilícito, las cuales rebasan incluso los 50 años de prisión.

