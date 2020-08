Presenta Lille oficialmente a Eugenio Pizzuto

El mediocampista indicó estar contento por su fichaje y listo para “recuperar el tiempo perdido” por la lesión que sufrió

Pachuca.- El Lille de Francia hizo oficial la llegada del mediocampista mexicano Eugenio Pizzuto, procedente del Club Pachuca. El futbolista fue presentado ayer por el equipo galo y portará el número 15.

Durante la conferencia, transmitida mediante las redes del conjunto, Pizzuto indicó estar contento por su fichaje y listo para “recuperar el tiempo perdido” por la lesión que sufrió en enero y que lo mantuvo varios meses sin actividad, tema que ya quedó en el pasado, aseguró.

Asimismo, confirmó que no ocupará plaza de extranjero, pues cuenta con pasaporte comunitario por su ascendencia italiana, lo cual fue determinante para que su traspaso fuera rápido, además que no tenía contrato vigente con los mineros, por lo que el representativo albiazul solo recibiría lo correspondiente por derechos de formación.

Dice adiós al Pachuca

El deportista de 18 años, subcampeón mundial sub-17 con México, utilizó sus redes para enviar un mensaje de despedida al Club Pachuca y a la afición, luego que fuera hecho oficial su fichaje.

“¡Los sueños se cumplen!”, abrió su mensaje, “Hoy me despido de un club que dio mucho y del cual me voy muy agradecido. El haber pertenecido al Pachuca me ayudó a crecer y desarrollarme, tanto personal como profesionalmente. Agradezco a TODAS las personas que forman parte de esta gran institución, en especial el presi Jesús Martínez, Marco Garcés, Alfredo Altieri.

“Nunca olvidaré a entrenadores, utileros, compañeros de las diferentes categorías en las que estuve, quienes me apoyaron y confiaron en mí en todo momento. Agradezco también al entrenador Paulo Pezzolano, quien me dio la confianza y oportunidad de cumplir uno de mis tantos sueños, debutar en primera división (sic).” En sus inicios en el balompié, Pizzuto fue visoreado por la academia Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, a los 12 años; posteriormente, Pachuca lo reclutó, terminó de formarlo en fuerzas básicas y lo debutó en el máximo circuito en enero.

