Presentan cartel de carnaval en Mixquiahuala

Fue presentado el cartel del Carnaval Mixquiahuala 2018, el cual nuevamente tendrá costo de 40 pesos la entrada general y se desarrollará del 10 al 18 de febrero.

Pese a que recientemente la asamblea municipal no aprobó el Presupuesto de Egresos, se dio a conocer que serán 2 millones los que destinarán para la organización de ese evento.

Con la llegada del edil petista Humberto Pacheco, inició el cobro del carnaval, considerado el más importante de la región; las instalaciones de este nuevamente serán la unidad deportiva 20 de Noviembre. A diferencia del año pasado, la cancha de futbol será el teatro del pueblo, luego que en el 2017 el lienzo charro fue insuficiente para dar cabida a los miles de visitantes que disfrutaron del espacio.

Asimismo, anunciaron que la liga de futbol firmó el permiso correspondiente para que la cancha se utilice para los espectáculos musicales, no obstante que el pasto de ese lugar está en malas condiciones.

Además, en esta ocasión el carnaval no se concesionó, ya que comunicaron que el empresario y la presidencia municipal se repartirán porcentajes, pues la idea es que el evento sea autofinanciable, a diferencia del año pasado cuando hubo un déficit de 500 mil pesos.

Explicaron que aunque propiamente no hay un presupuesto autorizado, los 2 millones provendrán de recursos propios, que esperan recuperarse con el porcentaje que le corresponda a la alcaldía de las entradas, venta de espacios y publicidad. Destacan la participación de Lupillo Rivera, Playa Limbo y Cañaveral.

El 10 de febrero, que realizarán la elección de la reina de carnaval, cuyo premio es de 20 mil pesos, efectuarán la presentación de Playa Limbo; el 11 de febrero, Edson Zuñiga el Norteño; el 13 de febrero será el desfile y se presentará el grupo Cañaveral; el Día del Amor y la Amistad (14 de febrero) estará Cuitla Vega; mientras que el 16 será la presentación estelar de Lupillo Rivera y el 17 el espectáculo Rodeo Danger, Bull Rindingcompany.

