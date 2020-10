Presentan en Hidalgo complemento alimenticio contra Covid-19

La fórmula mexicana Vita Deyun demostró que uno de sus ingredientes coadyuvó en la mejora de 30 pacientes ambulatorios y 30 hospitalizados por infección leve y moderada

Pachuca.- La fórmula mexicana Vita Deyun inició el protocolo clínico de combate contra el Covid-19, realizado por médicos y científicos del hospital general de Actopan, que demuestra que puede utilizarse como auxiliar en el tratamiento contra el virus, ya que inhibe la expresión del receptor de la proteína ACE2, responsable de la adherencia del coronavirus al organismo humano y de su reproducción.

Dicho protocolo, a cargo de la dirección general de proyectos estratégicos de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), demostró que uno de los ingredientes de esa fórmula (silybum marianum o silimarina), coadyuvó en la mejora de 30 pacientes ambulatorios y 30 hospitalizados por infección leve y moderada del Covid-19, al modular la progresión de la enfermedad.

Tras cinco días de tratamiento con Vita Deyun, el 58 por ciento de esos pacientes presentó carga viral negativa.

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dijo en su mensaje en el hospital de respuesta rápida, que llevó a cabo la entrega de una donación simbólica del suplemento alimenticio Vita Deyun al personal de los hospitales de respuesta inmediata de Actopan y Pachuca.

Cabe mencionar que ese no es un medicamento, ni una vacuna, únicamente sirve como complemento alimenticio; será vendido sin receta.

Vita Deyun es un suplemento alimenticio, desarrollado por un grupo de investigadores mexicanos a través de la empresa Envasadora D ́aqua SA de CV, cuyo jarabe a base de agua ionizada acondicionado con silybum marianum, probado en el control de la infección por el virus SARS-CoV-2 en un experimento a nivel celular que arrojó resultados prometedores.

“Este protocolo es un trabajo serio, coordinado, técnico y científico (…), se hicieron pruebas con varios tipos de pacientes infectados, no infectados, graves, no graves. Hemos podido concluir con un protocolo que presentamos no solo al pueblo de Hidalgo, sino al mundo”, dijo el funcionario en su visita al nosocomio.

Por su parte el secretario de Salud de la entidad Alejandro Efraín Benítez Herrera apuntó que la investigación sobre Vita Deyun nació de los esfuerzos del gobierno de Hidalgo para conocer la fisiopatología del Covid-19 y poder así conseguir un tratamiento efectivo, el cual hasta la fecha ha dado como resultado que todos los pacientes tratados con ese compuesto han recobrado su salud.

