Pachuca.- Paulo Pezzolano fue presentado por la directiva del Pachuca de manera oficial como nuevo director técnico (DT) de los Tuzos, tras la destitución de Martín Palermo. El uruguayo regresa a México, pero esta vez como estratega del equipo blanquiazul.

En conferencia de prensa, encabezada por el presidente del club Jesús Martínez Patiño, fue la presentación oficial ante medios de comunicación.

Martínez Patiño agradeció al uruguayo el haber tomado el mando del Pachuca y enfatizó que “tiene tres objetivos claros: el primero, calificar a la liguilla; el segundo es que el 50 por ciento del plantel tiene que ser de la cantera, así lo decidió la directiva, y el tercero, ser campeón”.

El presidente del club puntualizó que pese a los cuestionamientos de tener a un técnico joven, él apuesta fuerte por ellos y trabaja para que la afición esté contenta.

También, el nuevo técnico recalcó la confianza que tuvieron Jesús Martínez y Marco Garcés para que él dirigiera el equipo; “venimos a lograr el éxito que este club merece, no solo ganar los fines de semana, sino también fortalecer a cada jugador”, externó.

Respecto de los refuerzos, Pezzolano recalcó que manejan algunos nombres, pero habrá pocas incorporaciones a los Tuzos, ya que cuentan con un buen plantel. Asimismo, comentó que por el momento no le pide confianza a la afición hasta que no vean cómo se planta el equipo; “yo no le puedo pedir a la gente que confié en algo que no ha visto”.

Además, Jesús Martínez fue cuestionado sobre la compra del Veracruz, a lo que contestó que él quiere mucho a los Tiburones y mandó un abrazo a todos los jugadores.

Finalmente, le fue entregada la playera oficial del equipo al uruguayo, así como a algunos elementos de su cuerpo técnico.

