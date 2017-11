Pachuca.-

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó que integrantes de la comunidad universitaria presentaron de manera personal demandas de amparo contra el decreto 228 del Congreso local.

“La Constitución federal concede en el artículo 17 el derecho de los mexicanos para acudir a los tribunales en demanda de justicia; por lo tanto, los universitarios hacen uso de ese derecho para proteger sus intereses”, cita el mensaje de prensa.

De acuerdo con la máxima casa de estudios de la entidad, académicos, estudiantes y administrativos que ya presentaron su demanda han manifestado su preocupación ante “los intentos de injerencias arbitrarias por parte del gobierno, pretensiones que ponen en peligro los derechos y las libertades que actualmente se ejercen de manera responsable en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)”.

La UAEH informó en días pasados que el amparo que promovió contra el decreto 228 fue admitido por el juez primero de distrito, quien concedió la suspensión provisional del acto reclamado.

Explicó que en el expediente 1353/2017-II- B, promovido por el rector Adolfo Pontigo Loyola, se admite la demanda de amparo y requiere tanto al Congreso del estado como al gobernador rindan sus informes, al tiempo que indica la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

Por su parte, el presidente del Patronato de la UAEH Gerardo Sosa Castelán expresó su confianza en que el Poder Judicial federal dejará sin validez, en forma definitiva, el decreto 228.

Por su parte, el gobernador pidió no involucrar a su gobierno en el asunto, a la vez que manifestó no ser parte del proceso legislativo, argumentando que “yo no tengo problema con la universidad ni con su autonomía; que investiguen cómo estuvo en el Congreso, porque yo puedo probar que en mi iniciativa no iba, es una aportación del Congreso; no sé por qué me involucran”.

En septiembre, la junta de gobierno del Congreso de Hidalgo propuso reformas para establecer órganos internos de control que garanticen la correcta aplicación de los recursos públicos que ejercen en cada año fiscal.

El decreto establece además que contarán con un órgano interno de control dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, y tendrá a su cargo prevenir, investigar, calificar y sancionar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas no graves de servidores públicos.

