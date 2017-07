Presentará Fayad iniciativa de Ley Orgánica para alinear objetivos municipales

Tweet on Twitter

LOURDES NARANJO

Pachuca

El gobernador Omar Fayad Meneses presentará ante el Congreso local una iniciativa de Ley Orgánica Municipal para establecer una alineación de política, por lo que exhortó a los municipios a alinear sus objetivos a la Agenda 2030 de la ONU.

Durante la instalación del consejo estatal para el cumplimiento de la Agenda 2030, que permitirá monitorear los avances de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de México ante la ONU, el gobernador comentó que existe una realidad globalizada donde para el adecuado desarrollo e integración de las naciones, es necesario compartir objetivos y parámetros.

Por ello, dijo, próximamente presentará ante el Congreso del estado la Ley Orgánica “que unifique los esfuerzos y experiencias de los poderes del estado, los presidentes municipales y miembros de los ayuntamientos, con el objetivo de crear un marco normativo que promueva la coherencia de las políticas públicas para el desarrollo sostenible en los municipios”.

Fayad Meneses explicó que los tres poderes de gobierno no pueden andar por su lado, “nosotros pretendemos construir el andamiaje para que no pase eso, que no ande cada presidente municipal por su lado; sino que estemos alineadas las políticas municipales, las estatales, las nacionales y las de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Luego de signar el decreto de creación del consejo integrado por funcionarios municipales, estatales, federales, organizaciones civiles e iniciativa privada, quienes vigilarán el cumplimiento en Hidalgo de los objetivos planteados; el mandatario recordó que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 está alineado al Plan Nacional de Desarrollo y a la Agenda 2030.

Brigadas de jóvenes vigilarán cumplimiento

El gobernador anunció que implementarán brigadas de jóvenes quienes que buscarán que los hidalguenses sean los protagonistas del cumplimiento de los ODS, principalmente en el abatimiento a la pobreza, en 75 municipios y 364 localidades.

Katyna Argueta, directora de país del Programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD) en México, reconoció a Hidalgo por su responsabilidad para hacer frente a los desafíos que representa el desarrollo sustentable y sostenible a nivel mundial.

Adolfo Ayuso Audri, director general de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del gobierno federal, destacó que al integrar los ODS al PED 2016-2022, Hidalgo se coloca en el más alto nivel de congruencia con dicha agenda de Naciones Unidas.

