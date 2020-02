La Autónoma de Hidalgo se encuentra entre las mejores del país, Latinoamérica y el mundo, según organismos calificadores

Pachuca.- La administración de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 2017-2023 presentará durante el tercer informe los avances en materia de internacionalización el 13 de marzo en el aula magna Alfonso Cravioto Mejorada a las 19 horas.

El rector Adolfo Pontigo Loyola dará a conocer las metas y logros alcanzados por la máxima casa de estudios de la entidad durante 2019 frente a la comunidad universitaria

y a la sociedad, bajo la premisa de visión, pasión y resultados, a través de una sesión solemne del Honorable Consejo Universitario.

Hace 30 años, la Autónoma comenzó un plan de transformación estratégica el cual consideró los cambios y necesidades sociales. En 2011, creó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) con metas a corto, mediano y largo plazo, el cual contempla su proyección internacional a 2035, al colocarse entre las mejores 500 instituciones del mundo.

En ese sentido, la universidad ha cumplido los objetivos establecidos en dicho esquema y ha conseguido colocarse entre las mejores. Times Higher Education (THE), una de las calificadoras más importantes a nivel internacional, ha reconocido a la institución por su calidad al ubicarla en el lugar 1001 plus del orbe.

Además, en el año que pasó, la máxima casa de estudios de la entidad se mantuvo en la posición 101 plus de Latinoamérica y ratificó su excelencia al colocarse en la cuarta dimensión de las mejores instituciones públicas y privadas de educación superior del país.

Ese mismo organismo la ubica en el 101-200 del ranking de impacto universitario 2019, al posicionarse de manera individual por objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, se localiza en el lugar 48 en igualdad de género, en el 40 de acción por el clima y en el sitio 101-200 por salud y bienestar.

Igualmente, THE colocó a la UAEH por primera vez en el lugar 601 plus de la categoría ciencias de la vida y por segunda ocasión alcanzó el lugar 801 plus de la categoría ciencias físicas, de acuerdo con el listado que evalúa por área del conocimiento.

Mientras que el organismo evaluador británico Quacquarelli Symonds (QS) ubicó a UAEH en el top 191-200 de las mejores universidades de Latinoamérica, avalando así la calidad académica nacional e internacional de esa institución.

Por quinto año consecutivo, el sitio web de la casa de estudios fue reconocido con el Premio Internacional OX 2019, que otorga anualmente a las páginas digitales de 21 países hispanohablantes de América Latina por su contenido, creatividad, facilidad de navegación y la difusión de aspectos relevantes e interesantes.

Con ello, la UAEH prestigiará en mayor medida a los estudiantes para continuar entregando a la sociedad profesionistas y ciudadanos de excelencia de primer mundo.

