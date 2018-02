De acuerdo con información preliminar del estado analítico del ejercicio 2017

Al cierre del cuarto trimestre de 2017 el gobierno del estado ejerció 43 mil 482 millones 603 mil 912.38 pesos del Presupuesto de Egresos de ese año, de los más de 46 mil millones contemplados, por lo que de acuerdo con cifras preliminares presentó un subejercicio superior a 2 mil 376 millones de pesos.

La información preliminar del estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017, disponible en la página de gobierno estatal, indica que el subejercicio hasta el 31 de diciembre del año pasado es de 2 mil 376 millones 217 mil 828.64 pesos, de un monto total de 46 mil 567 millones 854 mil 770.29 pesos.

Según el documento, la dependencia que mayor subejercicio presentó al cierre de 2017 es la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) con 772 millones 475 mil 870.10 pesos, de un presupuesto total de mil 268 millones 402 mil 820.23 pesos.

Le sigue la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) con un subejercicio de 772 millones 475 mil 870.10 pesos de un presupuesto de mil 268 millones 402 mil 820.23 pesos; y en tercer sitio se ubicó la Secretaría de Seguridad Pública con 163 millones 330 mil 788.32 pesos de un recurso total de mil 728 millones 663 mil 609.14 pesos.

En tanto, los organismos descentralizados de gobierno estatal presentaron un subejercicio de 167 millones 136 mil 217.43 pesos de un monto de 7 mil 411 millones 417 mil 14.98 pesos; y los municipios registraron al cierre del año pasado un subejercicio de 133 millones 944 mil 435.80 pesos de más de 8 mil 423 millones etiquetados.

El único organismo que registró cero subejercicio fue el Instituto Estatal Electoral, que al cierre de 2017 ejerció los 90 millones 665 mil 349 pesos que le correspondían.

En octubre de 2017, la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas Jessica Blancas Hidalgo comentó que la disciplina financiera con la que cuenta la administración estatal permitiría que no existieran subejercicios al finalizar el año.

“Fuimos claros y contundentes, no hay subejercicios, ya no hay prórrogas, estamos tratando de manejar no solo los recursos con transparencia, porque significa también en tiempo y forma, lo que significa que no hay subejercicios y no hay prórrogas”, manifestó en esa ocasión la funcionaria.

