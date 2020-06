Ciudad de México.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer ayer un documento “confidencial” que se adjudica a un “bloque opositor amplio” (BOA) para debilitar a su gobierno, algunos de los periodistas, líderes de opinión y políticos que fueron mencionados se han deslindado de su contenido y cuestionaron la veracidad del mismo.

El expresidente Felipe Calderón fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el tema. A través de su cuenta de Twitter, afirmó que no conoce el documento del que habló López Obrador en su conferencia y manifestó que no está seguro de que exista.

También Margarita Zavala informó que no sabe nada del documento y que no estaría de acuerdo en varias de las cosas que establecen. En una publicación, la excandidata a la presidencia de la República consideró que “disentir por medios legales, pacíficos e institucionales es parte de la democracia”.

Gustavo Madero Muñoz, actual senador del Partido Acción Nacional (PAN), desconoció el documento, pero admitió que hay ciudadanos preocupados por el rumbo que toma el país “por las malas decisiones de su gobierno”.

El dirigente nacional del PRD Ángel Ávila acusó que “el presidente en lugar de estar hablando de las ‘soluciones’ que debería dar a los graves problemas del país (crisis económica, de salud y de seguridad) está hablando de ‘elecciones’”.

Alejandro Moreno, líder del PRI, calificó de algo “muy irresponsable culpar a la oposición de los malos resultados del gobierno federal. Intentar distraer la atención con ideas conspirativas como el bloque amplio opositor es apartarse de lo verdaderamente urgente”.

Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, cuestionó la autenticidad y el origen del archivo donde se le nombra como parte de un grupo de oposición “al que ni conozco ni pertenezco”.

Mientras que el periodista Ciro Gómez Leyva sostuvo que él no es “promotor ni actor” del llamado bloque opositor amplio, ya que “no firmé ningún documento titulado ‘Rescatemos a México’. No me metan en su complot”, pidió en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.

La politóloga Denise Dresser Guerra subrayó que ella solo pertenece al grupo “de ciudadanos demócratas/libres/exigentes que critican al poder para que gobierne mejor y en nombre de todos”.

En el ámbito del sector privado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se sumó al desconocimiento del plan y negó que participe o respalde al bloque opositor amplio.

Más tarde, el Instituto Nacional Electoral expuso que ninguno de sus consejeros forma parte de grupo alguno que tenga por objetivo atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ni a su partido, Morena, de cara a las elecciones del 2021.

El presunto complot El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la mañana de ayer un documento “confidencial” que se llama “Rescatemos a México” y que se adjudica a un bloque opositor amplio que busca revocar su mandato en 2022 y en 2021 arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados. Antes dijo que ese documento se lo entregaron simpatizantes.

De acuerdo con el documento, “se busca centrar el discurso del bloque opositor amplio en dos ejes: desempleo e inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de esos dos males del país. Contratación de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T”.

El documento fue presentado por Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación social de la presidencia, en la conferencia de prensa maturina de ayer.

Diversos periodistas, líderes de opinión y políticos cuestionaron los argumentos del Ejecutivo federal

