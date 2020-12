Sin mayores contratiempos, la 64 Legislatura dio una muestra de civilidad política. En medio de una sesión suavecita, la diputación cumplió en tiempo forma con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2021. Nada le hace mejor a un país y a un estado que el consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en los poderes legislativos. Este año, en Hidalgo, los diputados demostraron sobrada madurez. El presupuesto estatal 2021 tendrá un incremento de 30.5 millones de pesos, pensando en la recuperación por la devastadora estela que ha dejado la pandemia del coronavirus en la economía local. Bajo este escenario de sensibilidad, en el que convergen los poderes Ejecutivo y Legislativo, el paquete fiscal no contempla incremento en impuestos. Se trata de una miscelánea equilibrada para atender bajo un sentido social rubros como salud, educación, seguridad, cultura y municipios. No podía ser de otra manera, suficiente daño ha causado la pandemia. La crisis económica y social que se desprenden de la emergencia obligó a las fuerzas políticas a cerrar filas para alcanzar un beneficio común. Enhorabuena para diputados, diputadas de todos los partidos y en particular a los inquilinos del cuarto piso de gobierno, que privilegiaron un proyecto de gran calado para intentar salir del pantano llamado coronavirus. De filón. Con claroscuros y en medio de un terreno espinoso, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su segundo año de gobierno.

