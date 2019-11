“El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo conquista”

Nelson Mandela

El primer Foro de Cáncer y de Cáncer de Mama de Origen Genético y Otros Factores, organizado por la Fundación Bchemokines Molecules and Therapies AC, fue un evento de divulgación científica realizado el sábado 26 de octubre. El registro fue de las 13 horas a las 15, finalizando el evento a las 19 horas en el centro histórico de Pachuca en colaboración con la Fundación Arturo Herrera Cabañas y el Séptimo Estado Producciones; se habló sobre los riesgos ambientales y de estilos de vida que nos exponen al cáncer. También se abordaron los procesos celulares y moleculares que conlleva el desarrollo de una tumoración maligna, incluyendo el aspecto emocional y la recuperación ante el cáncer, para aquellos que logran sobrevivir al mismo.

El foro se convirtió en un evento de talla nacional para el estado de Hidalgo gracias a los asistentes que llegaron de la Ciudad de México, Querétaro y otros puntos de nuestro país. En la columna pasada hablé un poco sobre las dos primeras conferencias magistrales.

La tercera ponencia fue encabezada por el doctor Fabián Hernández, médico veterinario especialista en felinos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la clínica veterinaria privada ClicCat, quien habló sobre los cánceres en mascotas, felinos y caninos, o gatos y perros domésticos, conferencia titulada “Virus, alimentación y otros factores desencadenantes del cáncer en caninos y felinos domésticos”.

Esa plática fue magistral en el sentido de que se presentó un caso clínico en un can, el cual tras varios exámenes clínicos veterinarios logró ser curado de un sarcoma en la cabeza; un grupo de veterinarios logró curar el cáncer en ese can tras tratamientos que se basaron en el cambio de la dieta del animal, sin quimioterapia, empero, varios procedimientos quirúrgicos que eliminaron los tumores fueron realizados en el can.

Además, el doctor Fabián Hernández nos puso en el contexto otros factores asociados al cáncer, entre estos se mencionó a los virus como principales agentes oncogénicos; entre ellos existen varios virus identificados en otros mamíferos diferentes al humano, entre ellos el virus de la leucemia felina (Felv), un retrovirus que genera una amplia gama de cuadros clínicos, algunos de los cuales son mortales para esos animales. Otro que se asocia al cáncer en dichos ejemplares es el virus de la inmunodeficiencia felina, asociado también a una gama de enfermedades, incluyendo linfomas. Por último, se habló de los papilomavirus (Fdpv-1 y Fdpv-2).

Finalmente se estableció que una dieta natural y balanceada en mascotas es la que podría reducir los brotes de cáncer en felinos, canes y otros mamíferos.

La cuarta conferencia fue realizada por la doctora Eva Molina Trinidad, especialista en química por la UNAM; versó en terapias alternativas para el cáncer y el cáncer de mama, por medio de la nanotecnología y el uso de nanopartículas. Esa alternativa terapéutica está a nivel experimental y los resultados muestran una alternativa prometedora para el tratamiento del cáncer, esencialmente las nanopartículas acopladas a moléculas clave reducen la proliferación celular y tiene la ventaja de usarse en concentraciones muy pequeñas, 100 mil veces más pequeñas que la concentración de los medicamentos usados actualmente, y que se pueden dirigir específicamente a las células cancerosas a nivel celular, inhibiendo entonces la proliferación celular de las mismas. Su investigación concluye que los factores ambientales, así como los factores genéticos y un sistema inmunológico que se corrompe, contribuyen a la formación de tumores en mamíferos, incluyendo al humano. Los factores ambientales, en donde se puede incluir la dieta, son importantes promotores del deterioro del ADN al propiciar alteraciones en el epigenoma, o conjunto de proteínas que protegen el ADN, y que puede, entre otros mecanismos, activar genes silenciados, o bien, dañados o contaminados con trozos de ADN virales.

Dentro de los factores genéticos que se estarían alterando primordialmente está la maquinaria de corrección y reparación del ADN, haciendo entonces que las células con daño en el ADN no sean reparadas y, entre otros muchos factores, inducen la proliferación de células dañadas, que a nivel del sistema inmunológico comienza a pervertir a las células de ese sistema; se podría establecer que esta negligencia del sistema inmunológico puede estar asociada a que los linfocitos se pervierten ignorando así a las células cancerosas, que en un sistema dañado comienzan a competir por nutrientes y en contra del sistema inmunológico. Se puede establecer también que el cáncer es un síndrome muy complejo, tan complejo como los efectos del grupo étnico al que se pertenece; respuesta particular que nos lleva a formular tratamientos más personalizados ante las terapias invasivas. Asimismo, es primordial que la comunidad entienda los factores que nos predisponen al cáncer y cómo evitarlos; el burnout (estrés crónico laboral), bajo el amparo de la ley, privilegia el interés del empresario y no de la salud pública, pues la legislación mexicana establece 48 horas de trabajo semanal, sumado a la gran cantidad de irregularidades, como sobreexplotación, cotización precaria de las prestaciones de ley por el creciente outsourcing, ineficiencia de las instituciones de protección laboral, inoportuna atención médica especializada para la sociedad, además de otros factores como la violencia, que en suma ponen en jaque a la clase trabajadora, dejándole como herencia factores de daño emocional y físico que tienden a deteriorar la calidad de vida de los seres humanos.

Es importante mencionar que el evento se realizó en el marco de la lucha internacional contra el cáncer de mama, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el mes de octubre.

Un componente que no podía faltar bajo la mística del listón rosa fue al acto artístico Renovación, una obra tejida con acontecimientos personales de su ejecutor y director Fernando Medina, con la producción de El Séptimo Estado por Javier M Mata. El primer acto es acompañado de Trompe-quand c’est?, en donde se muestra la vida de Charles, un joven de 27 años que al ser diagnosticado con cáncer de pulmón se enfrenta a la pérdida de sus funciones vitales. En la segunda escena, con la música de My Chemical Romance, “Cancer”, observamos el desgarrador dolor de enfrentarse a la pérdida de sus amistades, familiares y pareja, evidenciando este hecho con el rompimiento de las fotos de su matrimonio, mientras que los asistentes al foro miran detrás de la ventana el duelo que este joven tiene que enfrentar: el de asumir el rompimiento de sus aspiraciones, por lo que Charles se derrumba; la escena termina cuando Manolette, su amigo, se quita el saco para arropar con su amistad el frío golpe de la caída. La oscuridad y el silencio son la única presencia durante los minutos de mayor tensión… acompañados de la canción de Rozalén con Estopa, “Vivir”.

Un listón rosa nace del pecho de Charles, previamente grabado con frases de aliento de sus compañeros, el cual es entregado por Manolette a los asistentes; Charles comienza a recuperar su energía gracias a la voluntad de las personas, por lo que a todas les regresa su palabra de aliento uniéndolas con el listón: ¡avienta las maletas, las fotografías y todos sus recuerdos!, para dar acceso a la intimidad de su habitación, forma junto a sus mejores cuadros a todos quienes le ayudaron a ganar esta batalla; acto seguido, les enreda luces LED, cual corona de olivos, para los verdaderos campeones de esta lucha. Encender la luz del agradecimiento, de la voluntad sumada, fue la mejor cura y el cariño, la mayor medicina, una selfie para nunca olvidar que la renovación nace del interior de los corazones de todos y que la sanación es posible solo cuando todos jalan la misma cuerda en igual dirección.

Mayores informes para la investigación del cáncer y enfermedades crónicas degenerativas, así como terapias alternativas para su tratamiento en: [email protected]; https://www.facebook.com/BChemokines/.

Producción de Espectáculos acorde a la mística de su evento en: [email protected] y https://www.facebook.com/septimoestado/.

#EquilibrioconlaNaturaleza

#SinContaminación

Comentarios