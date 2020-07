Procesados por aborto o robo simple ya pueden solicitar amnistía

Así como personas indígenas que no tuvieron un juicio adecuado

Pachuca.- A partir de ayer, personas que enfrenten procesos penales por aborto, robo simple y sin violencia, delitos contra la salud o aquellas que sean de comunidades indígenas acusadas de algún ilícito pueden hacer la petición correspondiente para ser indultadas, tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía para el Estado de Hidalgo.

Tras 20 días de que el Congreso local aprobara la legislación, el Poder Ejecutivo publicó en el Periódico Oficial de la entidad el decreto que expide dicha normativa, la cual declara amnistía en favor de la persona en contra de quien se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales estatales por crímenes perpetrados antes del 21 de julio, fecha de su entrada en vigor.

Para la absolución, el estatuto contempla aborto, en contra de la salud, cuando sea competencia de las autoridades del fuero común; por cualquier delito, a persona perteneciente a pueblos o comunidades indígenas que no hayan tenido un proceso adecuado por no contar con intérpretes o defensores en su lengua materna, y por robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

La solicitud podrá presentarse por el interesado o autorizado por la misma, su defensor, un familiar directo u organismos públicos defensores de derechos humanos; o bien, tramitarse de oficio por la autoridad correspondiente en términos de lo dispuesto en el reglamento de esa ley.

El decreto entró en vigor ayer, por lo que a partir de esa fecha el gobernador Omar Fayad Meneses contará con 30 días naturales para expedir el reglamento de la misma; además, en el mismo periodo deberá lanzar el acuerdo que crea la comisión que coordinará los aspectos para facilitar y vigilar la aplicación de la normativa.

