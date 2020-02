Pachuca.- Por las diversas anomalías detectadas en la operación de parquímetros en Pachuca en diciembre pasado, la Profeco Hidalgo fijó en 100 mil pesos la multa contra la empresa Comunipark, informó su titular, Italia Almeida Paredes.



El monto de esa sanción corresponde a tres multas aplicadas en la dependencia por los siguientes conceptos: no cumplir con la calibración de instrumentos, no exhibir la multa a pagar por los consumidores en caso de que fuera colocada la “araña”, en tanto que la tercera correspondía a metrología, es decir, por no contar con los hologramas correspondientes.



De acuerdo con Almeida Paredes, Comunipark tiene 30 dìas para pagar la multa o bien para realizar la impugnación correspondiente.



La empresa fue notificada del monto de la sanción la semana pasada, por lo cual, la dependencia está a la espera de la respuesta de la empresa.



(Más información en edición impresa de mañana)

