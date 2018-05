Promete Corina más seguridad

Pachuca.-

Ayer, en la plaza Constitución ubicada en el centro de Pachuca, la candidata a diputada local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el distrito 12 Corina Martínez arrancó de manera oficial su campaña para ocupar un lugar en el Congreso de Hidalgo.

La aspirante se pronunció por priorizar la seguridad de los pachuqueños, pues dijo que es importante darse cuenta de la ola de violencia que ha atacado a la ciudad y cada vez son más las familias que se ven afectadas por esa situación.

“El día de ayer un vecino de esta zona me comentaba que no nada más es el asalto en la calle, que también es el robo en sus hogares, eso ya no puede pasar; vivo en carne propia las necesidades de todos los pachuqueños, por eso he decidido sumarme a este movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador.”

Mencionó que en sus recorridos ha escuchado a propietarios de pequeños y medianos comercios, quienes están preocupados por las empresas transnacionales que están llegando a Pachuca, por lo que refirió que buscará regularizar la situación.

Asimismo, externó que frente al alza de precios en productos y servicios, el proyecto de nación que encabeza el candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador aborda la baja de costos de gas, luz y gasolina, lo que permitirá que los habitantes puedan comprar sin que su canasta básica se vea reducida.

Además, hizo énfasis en la violencia contra las mujeres y expresó que propondrá leyes que realmente castiguen a los acosadores y violadores, además de cerciorarse que los términos jurídicos sean exactos para defender a las mujeres.

De igual manera, externó su apoyo hacia los jóvenes, pues coincidió en que su pasión e inteligencia hará un cambio no solo en Pachuca, sino en el estado y en el país, por lo que tienen un espacio en el proyecto de Morena.

“Con oportunidades de estudios y en adelante con fuentes de empleo, que cuando salgan de sus carreras que están estudiando tengan dónde ejercerlas; la educación para nuestros niños y niñas debe ser verdaderamente integral, con un despliegue de formación deportiva y artística que los ayude en un futuro a ser mejores ciudadanos”, expresó.

