En estas fechas navideñas que se caracterizan por una fuerte carga emocional, la cual resulta demasiado especial para la mayoría de las personas, pues justamente estos días se convierten en el momento más oportuno e importante para dar, recibir y compartir con familiares, amigos y vecinos, cualquier acción relacionada con la felicidad; esperamos con ansia los reencuentros familiares, las celebraciones con los regalos al pie del tradicional árbol de Navidad, ilusiones para chicos y grandes con la tan esperada llegada de Papá Noel y la recompensa a un año de méritos y acciones positivas.

Si a toda esa carga emocional que vibra tan fuerte en la mayoría de las personas le sumamos los villancicos navideños en todos los establecimientos comerciales, los gorros rojos, incluso las máscaras de aquel famoso personaje que odia a la Navidad, esta temporada se vuelve un momento clave para aquellas empresas que saben llegar a las personas y no a los consumidores, a través de un mismo vehículo, su marca.

En ese sentido es importante tener en cuenta que un producto y una marca no siempre significan lo mismo y, por lo tanto, no llevan la misma trayectoria. Es decir, un producto evoluciona pausadamente, incluso algunos productos evolucionan muy poco, en cuanto a su formulación y sabor, al introducir pequeños cambios a manera de adaptarse al gusto de sus consumidores, o bien, a las necesidades técnicas de su fabricación o a las imposiciones normativas, como nos estaremos enfrentando en los próximos días con las nuevas disposiciones de etiquetado. Mientras que una marca es el fruto, resultado de la percepción que tienen las personas (incluidos no solo consumidores, sino también los no consumidores, los círculos comerciales, detractores y todos aquellos que conocen la marca aun sin consumirla). Por lo tanto, la marca cambia constantemente a lo largo de la historia, con la adaptación de las nuevas tendencias, al modificar sus rasgos y tropicalizando sus personajes, acorde a lo que su público consumidor valora en cada momento, además de mantener su imagen comercial.

Es así como podemos observar cambios evolutivos en las marcas. En particular, el caso de una que es icónica en estas fechas, la cual ha transmitido, a través de sus directivos y de sus mensajes publicitarios, que la clave de su éxito no está dentro de sus botellas, sino en todo lo que la rodea, incluido lo que piensan de ella todos sus consumidores. Coca Cola, quien en 1931 pidió a Haddon Sundblom, un famoso ilustrador, que dibujara a Papá Noel para los carteles de su campaña de Navidad, cuenta la historia, y Feliz Muñoz en su libro La marca de la felicidad, que Sundblon tomó como modelo a un vendedor jubilado, regordete, con pelo y barba blanca y lo dibujó con un traje con los colores oficiales de Coca Cola; fue a partir de ese momento que dicho personaje pasó a formar parte de las campañas publicitarias, por lo que la sociedad lo tomó como icono de esta temporada y es la forma en que actualmente Papá Noel ha llegado a nuestros días, tal vez bajo otros nombres, tales como: San Nicolás, el Viejito Pascuero o Santa Claus, pero siempre al tenor de los mismo atavíos.

En ese sentido, al tomar el tema que nos ocupa, dejando a un lado la nostalgia que nos embargan en estas fechas, la propiedad intelectual y las matemáticas las encontramos en todos lados, aunque a veces se presenten ocultas en la vida cotidiana, ¡están siempre ahí! En el caso de la propiedad intelectual en temporada decembrina de alta carga emocional, se convierte en promotor y estímulo de la creatividad, pues además de promover la comercialización de bienes y servicios influyen satisfactoriamente en la decisión de compra del consumidor, es un identificador de origen comercial al asociar directamente el producto con la empresa.

Por otro lado, la propiedad intelectual se vuelve un estímulo de tipo moral y patrimonial para todos aquellos que han plasmado y dado vida a sus ideas, a través de signos distintivos, personajes, invenciones y campañas publicitarias que incrementan el valor de una marca en función de cómo la perciban sus consumidores o clientes respecto de sus competidores.

Finalmente, en honor a este día de alta carga emocional, retomo y comparto la siguiente frase de Álex Rovira en su obra titulada El laberinto de la felicidad: “Intenta siempre ser feliz, porque nunca sabes quien se va a enamorar de tu sonrisa”.

[email protected]

www.erapi.com.mx

Facebook: Esquivel & Ramos Asociados

Comentarios