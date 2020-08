Propone Coparmex cubrebocas obligatorio para los 84 municipios

El organismo empresarial lanzó la campaña “Ponle alto al contagio” que apuesta por promover el uso de este insumo al menos durante 50 días para mitigar el contagio de SARS-Cov-2.

Pachuca.- El presidente de la Coparmex, Ricardo Rivera Barquín exhortó a que la medida del uso obligatorio del cubre bocas se extienda a los 84 municipios de Hidalgo como una estrategia para contener los contagios que, en la entidad, como en todo el país, continúan en franco ascenso.

La propuesta fue vertida por el líder empresarial durante la conferencia de prensa en la que presentó a nivel local la campaña “Ponle alto al contagio” que apuesta por promover el uso de este insumo al menos durante 50 días, en concreto hasta el próximo 30 de septiembre como una alternativa preventiva eficaz para mitigar el contagio de SARS-Cov-2.

El efecto esperado por el organismo es lograr un regreso a la cotidianidad más pronto, efectivo y duradero.

Rivera Barquín subrayó que municipios, como Pachuca, Tulancingo, Tula y San Agustín Tlaxiaca establecieron que el uso del tapabocas sea una obligación entre sus habitantes, sin embargo, consideró que lo ideal sería que todos la aplicarán a fin de cambiar el semáforo de riesgo epidemiológico de rojo a naranja, lo más pronto posible,

Sobre la campaña, detalló que ésta responde al compromiso de responsabilidad social del organismo empresarial, “promoviendo la salud de los mexicanos, previniendo nuevos contagios que puedan resultar en más fallecimientos, e incentivando una reactivación duradera y segura que evite que la crisis laboral y económica siga acrecentándose”.

El presidente de Coparmex hizo énfasis en el hecho de que a 145 días de que se emitió la emergencia sanitaria en el país han fallecido más de 55 mil personas a causa del COVID-19, ello ante la falla de la estrategia gubernamental “y a pesar del monumental esfuerzo del personal médico y de apoyo, héroes en esta crisis sanitaria”.

Para detallar la magnitud del problema, el empresario expuso que las cifras oficiales indican que hay más de 505 mil personas contagiadas, además un “deshonroso” tercer lugar global de defunciones a causa del Covid-19, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil.

“Por ello es que se requiere de medidas adecuadas para cortar con las cadenas de contagio. En Coparmex Hidalgo, consideramos que no se podrá lograr tener un escenario de reactivación económica seguro -que proteja el empleo y el ingreso de las familias-, si no contamos una política adecuada de trazabilidad, de implementación generalizada, con medidas acompañadas por una comunicación asertiva”, recalcó.

En este contexto, el empresario consideró que es urgente que el gobierno federal asuma que la estrategia de salud planteada no está funcionando y haga los ajustes necesarios para cuidar el bienestar y la salud de los mexicanos.

Además, llamó a los hidalguenses a adoptar y promover las medidas básicas de prevención: uso de cubrebocas, sana distancia de un metro y medio entre personas, y lavado frecuente manos.

Pese a que el discurso oficial ha desestimado su utilidad, la evidencia científica a nivel mundial sugiere que el uso del cubrebocas es una medida protectora que reduce significativamente el número de infecciones del COVID-19.

“Por ello, en Coparmex Hidalgo consideramos que 50 días es un número adecuado en el que podemos sumar todos esfuerzos y avanzar juntos hacia un objetivo común, que es la contención del virus”, enfatizó.

Ricardo Rivera Barquín añadió que la emergencia causada por el coronavirus no terminó con el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia el pasado 30 de mayo, “ahora el país debe adaptarse a convivir con el virus y cambiar hábitos”.

Acciones

Durante los 50 días que dura la campaña Coparmex impulsará tres acciones principales: Campaña de comunicación enfocada en promover e informar sobre el uso del cubrebocas, adopción del compromiso con el uso del cubrebocas por parte de autoridades, empresas y ciudadanos, con formularios especiales a través del sitio ponlealtoalcontagio.mx.

En tanto, también está programado efectuar un “Cubretón”. Cabe recordar que al inició de la emergencia sanitaria el organismo empresarial realizó una colecta para donar este y otros insumos médicos. A la fecha, fueron entregados 11 mil 700 cubrebocas a instituciones de salud como el ISSSTE y IMSS.

Por ello, a partir del lanzamiento de esta nueva estrategia se pondrá en marcha una segunda etapa que permita que estos lleguen a las zonas de bajos recursos que son focos de contagio.

“Es momento de impulsar de forma decidida medidas de prevención que permitan poner un alto a los contagios”, concluyó.

Recuadro/columna

Evidencias

• Robert R. Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), afirmó que la pandemia de coronavirus podría ser controlada “en las próximas cuatro a ocho semanas si todo el mundo usara una mascarilla”.

• El doctor, Alejandro Macías Hernández, excomisionado nacional para la atención de la influenza, menciona que hay modelos matemáticos que muestran que, si el 80% de las personas usaran apropiadamente el cubrebocas en los espacios públicos, la mortalidad de la epidemia caería en pocas semanas y casi podría suprimirse en 2 meses.

