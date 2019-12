La nueva condición implica efectuar la afiliación de todos los morenistas en el país

Pachuca.- Derivado de la cantidad de afiliaciones que deberá realizar el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los congresos distritales dejarán de ser viables para realizar los procesos de elección interna, consideró el senador suplente con licencia y aspirante a la dirigencia nacional, Alejandro Rojas Díaz Durán.

En conferencia de prensa ofrecida la semana pasada en Pachuca, el morenista comentó que luego de la anulación del proceso de renovación interna del partido emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), será necesario afiliar y credencializar a todos los morenistas del país antes de convocar a un nuevo procedimiento.

Sin embargo, lo anterior significa darle una credencial a casi 10 millones de mexicanos, que divididos en 300 distritos, dan un aproximado de 33 mil 333 por distrito federal, por lo que “necesitaríamos contar con un estadio por cada distrito para una asamblea y la pregunta es si vamos a reunir a más de 30 mil personas y ordenarlas”.

El problema, abundó, es que resulta necesario cambiar el estatuto de Morena que fue diseñado para llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, pues está rebasado por esa nueva condición que implica efectuar la afiliación de todos los morenistas en el país.

“Ya no va a poder hacerse un proceso electivo a partir de congresos distritales porque para que no volvamos a tirar la convocatoria tienen que acreditar y credencializar a todos sin distinción, no solo los de 2017, sino desde los que fuimos fundadores hasta los que se afilien 30 días antes de la convocatoria”.

En ese sentido, puntualizó que una de sus propuestas es que Morena elija todos sus comités a través de fórmulas integradas por perfiles idóneos en cada uno de los temas, respetando las candidaturas para jóvenes y la paridad de género.

Dichas fórmulas, añadió, serán elegidas a través de tres encuestas, una aplicada en línea, otra por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una tercera por una encuestadora de prestigio internacional para que no existan dudas de quién es la ganadora.