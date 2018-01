Propone De la Madrid legalizar mariguana

Sobre todo en destinos turísticos de México

ANALINE CEDILLO / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Legalizar la mariguana en destinos turísticos de México podría hacer frente al problema de inseguridad, dijo ayer Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo.

“Por lo menos en las zonas turísticas del país, que nos haría un enorme daño el perder esos destinos por temas de combate al narcotráfico, yo creo que el hacer legal, no solamente el consumo, la producción y la venta de la mariguana –que no de otras drogas–, contribuiría, junto con otras acciones, a destinos más seguros”, dijo el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) durante la inauguración de la séptima conferencia Anáhuac-NRM Comunicaciones “Perspectivas turísticas para México 2018”.

“Tampoco creo yo que se justifique desviar recursos de escuelas y de hospitales para combatir a un crimen que, científicamente hablando, la mariguana es mucho menos dañina que el alcohol y que el tabaco”, argumentó De la Madrid.

Baja California Sur y Quintana Roo son dos estados en donde podría ponerse en marcha la legalización, agregó el secretario.

En dichos estados, en las últimas dos semanas la Sectur firmó convenios con empresarios, Secretaría de Gobernación y los municipios Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur, y Cancún e Isla Mujeres, en Quintana Roo, para hacer frente a la inseguridad que los aqueja. El problema necesita combatirse con más policías por habitante y mejores salarios, puntualizó.

“La solución no es ciencia oculta, es simplemente dar los pasos para generar instituciones sólidas, capaz de hacer frente tanto al crimen, tanto al crimen organizado como al crimen ordinario”, agregó.

El titular de la Sectur reconoció que actualmente la inseguridad es el principal reto que enfrenta el turismo en México y las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos sí han tenido un impacto negativo.

“Pudimos observar después del mes de agosto, cuando aparecieron destinos turísticos que no estaban antes en las alertas, inmediatamente empezamos a ver caída en el crecimiento de las reservaciones”, comentó el titular de la Sectur.

