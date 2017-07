Proponen a Mancera para frente en 2018

Ciudad de México.- Militantes del PRD plantearon a la dirigencia del partido que el candidato del Frente Amplio Progresista que impulsa Alejandra Barrales debe ser Miguel Ángel Mancera.

Eduardo Venadero, líder de Vanguardia Progresista, tribu cercana al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que apoyan la propuesta del CEN perredista de ir en alianza con el PAN en la elección presidencial.

No obstante, advirtió, el abanderado de la coalición debe ser una personalidad “externa” a ambos partidos, como Mancera, quien no tiene militancia en el PRD, aunque fue postulado por ese partido a la jefatura de Gobierno. “Nosotros le decimos sí al frente, porque desde nuestro punto de vista logra romper los candados de los partidos y generamos una herramienta más plural e incluyente”, sostuvo en entrevista.

“El candidato debe ser ciudadano. El mundo no se equivoca, hoy hay un descrédito de la clase política, tenemos una candidatura mucho más cercana y sin cadenas que lo aten a las cúpulas de los partidos. Mancera tiene un perfil excelente, es un hombre que le apuesta al programa mucho más allá de una situación personal. (…) Nosotros vemos en el jefe de Gobierno un hombre con la capacidad para poder gobernar este país.”

Así como otras corrientes del sol azteca, Vanguardia Progresista organizó un encuentro con simpatizantes para definir si apoyarán el Frente Amplio Democrático impulsado por Barrales.

En un salón de la Ciudad de México, ante decenas de perredistas, Venadero afirmó que en 2018 estarán en juego tres proyectos de gobierno: el del PRI, que calificó de neoliberal; el de Morena, el cual aseguró que impulsa “el extremismo y la polarización social y política”, y el frente amplio, que “representa la pluralidad democrática”.

Además, advirtió, el frente es una ruta que garantiza un triunfo pleno en las urnas, con lo que se libraría de dudas el resultado de la votación, amén de que conjuraría cualquier intento de fraude electoral.

“El Frente Amplio Democrático podría evitar que se dé un resultado cerrado, de uno o dos puntos de diferencia, entre los candidatos presidenciales, lo cual generaría confrontación, lucha en tribunales y muy probablemente no habría estabilidad en el próximo gobierno.

“El frente podría evitar los efectos del fraude electoral y la posibilidad de un conflicto postelectoral que ponga en riesgo la gobernabilidad de la nación.”

Venadero urgió a la dirigencia del PRD a convocar a una mesa de diálogo para construir un programa común y, de una vez, definir las plataformas electorales y el método de selección de candidatos.

