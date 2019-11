Pachuca.- Diputados locales propusieron la creación de la Fiscalía General del Estado de Hidalgo, organismo autónomo que supliría las funciones de la actual procuraduría general de justicia de la entidad, la cual desaparecería.

En sesión de ayer, el morenista Jorge Mayorga Olvera recordó que a nivel federal desapareció la Procuraduría General de la República (PGR) para dar paso a una fiscalía como órgano público autónomo.

En ese sentido, el diputado detalló que actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) no es eficiente para detener los altos índices de criminalidad, impunidad, corrupción y negligencia de sus servidores públicos, por lo que es necesario transitar a un nuevo órgano.

Por ello, Mayorga Olvera propuso, junto con su compañero de bancada Ricardo Baptista, modificar diversos artículos de la Constitución de Hidalgo para crear la fiscalía general del estado como órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.

De acuerdo con la propuesta, el Ministerio Público (MP) sería parte de dicha fiscalía, misma que estaría regida por una ley orgánica y su titular sería designado por el Congreso local para seis años en el encargo, a diferencia del procurador que actualmente tiene un periodo de cinco.

La iniciativa también detalla que a partir de la ausencia en el cargo, el Congreso local emitiría una convocatoria a la ciudadanía, organismos y universidades para que presenten propuestas de fiscal; luego, los diputados seleccionarían a los cinco mejores.

De ellos, el gobernador tendría que sacar una terna y de ella los diputados locales designarían al fiscal general del estado, quien podrá ser removido por el Ejecutivo, aunque la remoción podría ser objetada por la mayoría de los legisladores.

La propuesta fue enviada a las comisiones conjuntas de legislación y puntos constitucionales y seguridad ciudadana y justicia; en caso de ser aprobada y que entre en vigor, la legislatura tendría 10 días para iniciar el proceso y designar al titular del nuevo órgano.

Importa fiscalía, no fiscal: Arroyo

El procurador Raúl Arroyo González consideró que en caso de que la PGJEH transite a ser fiscalía autónoma, como fue propuesto ayer en el Congreso local, lo importante es analizar cuál sería el funcionamiento de la institución y no quién sería su titular.

Aunque en entrevista con medios el funcionario evitó abundar en detalles, pues refirió que desconocía la iniciativa y las leyes deben verse en conjunto, no como partes aisladas, puntualizó que el tema de la persona que encabezaría la dependencia es secundario, toda vez que lo importante es ver su conformación.

“No voy a hablar primero de algo que no conozco y dar una opinión que puede estar totalmente alejada de la realidad… yo creo que seguramente el diputado me la va a compartir y cuando eso suceda entonces podré decir.”

Asimismo, resaltó que necesita conocer cuáles son las condiciones en que dicho tránsito se llevaría cabo, toda vez que se ha realizado en otras partes de la República, pero cada caso es particular.

“Ha sucedido en muchos estados, en el nuestro no, y hablar de una generalidad como esa es muy sencillo, pero hablar sobre un proyecto específico la verdad no lo conozco y no me atrevería a decir una barbaridad.”

