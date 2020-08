Protestan en Mineral de la Reforma por falta de constancias de residencia

Mineral de la Reforma.- Un grupo de personas se manifiesta en estos momentos a las afueras de la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, en Pachuquilla; acusan que la administración municipal se niega a entregarles constancias de residencia.

Los manifestantes aseguran que desde temprana hora esperan por el documento; sin embargo, el mismo debe ser firmado por el secretario municipal Celestino Pérez Flores, quien no se encuentra, por lo que no han podido concretar el trámite.

Tras conocer de la situación, al sitio arribó el regidor Israel Navarrete, quien explicó que se trata de 50 constancias que están pendientes por entregar a 25 personas, toda vez que son original y copia.

No obstante, aseguró que pese a tratar de localizar al secretario municipal y al alcalde Raúl Camacho Baños, esto no ha sido posible, por lo que junto a los manifestantes no se moverá del lugar hasta que les sean entregados los documentos.

“Vengo a exigirle al presidente y secretario que cumplan con su responsabilidad, porque no le estamos pidiendo ningún favor, es un derecho que tiene la gente de solicitar, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, su constancia de residencia, y no tienen porqué negarsela. “

Al momento se mantiene la tensión en las oficinas del ayuntamiento, toda vez que algunas personas aparentemente permanecen encerradas al interior, como puede observarse en algunos vídeos que los quejosos compartieron a este diario, por lo que incluso el regidor Navarrete debió ingresar por una ventana.

