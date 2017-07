DAVID PADILLA / ROCÍO VELARDE / PAOLA JUÁREZ

Pachuca / Actopan

El profesor investigador del área de biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien colaboró en los estudios para comprobar la existencia de un puma en Actopan, Alberto Rojas Martínez, explicó que es muy poco probable que existan más ejemplares en la región, además que considera se irá pronto de la zona por las pocas condiciones de subsistencia de ese lugar.

En entrevista con este diario, el investigador de la UAEH dijo que el puma siempre ha vivido en el estado y los ejemplares son solitarios y territoriales, lo que genera que pueda haber un puma por cada 30 kilómetros cuadrados si el ambiente está bien conservado; en este caso no es así, por lo que suponen uno por cada 100 kilómetros cuadrados o más.

“Por las características de los ataques que ha realizado, yo creo que se trata de un individuo joven. Las hembras crían a dos cachorros y los mantiene con ella hasta cerca de dos años de edad cuando tienen el tamaño del adulto. Si este es un individuo joven quiere decir que por ahí anduvieron la mamá y otra cría.”

Rojas Martínez dijo que esos animales comen aproximadamente un venado cada semana, lo que puede llegar a generar conflicto.

El investigador del área de biología manifestó que considera que es un individuo joven que está buscando dónde vivir, por lo que empiezan a ejercer sus características territoriales.

Sin embargo, el investigador prevé que el ejemplar se retire de la zona, pues no es ideal para esa especie.

Alberto Rojas Martínez abundó que de pumas existen registros en la región montañosa del norte y noroeste de Hidalgo, y de la reserva de Metztitlán pueden desplazarse hasta el norte de Actopan.

El investigador reiteró que por los cadáveres de animales examinados supuso la presencia del felino e instó a poner cámaras trampa para capturar imágenes del ejemplar que siempre regresa a su presa.

Finalizó que espera que las personas no sacrifiquen al animal, por lo que ya realizan reuniones informativas, además de que los afectados podrán cobrar el Seguro ganadero contra la depredación.

La UAEH cuenta para su estudio con dos cadáveres de puma, uno asesinado por un policía en 2009 en Tasquillo y otro que se ahogó en Metztitlán.

Detalles

El investigador

reiteró que por los cadáveres de animales examinados supuso la presencia del felino e instó a poner cámaras trampa para capturar imágenes del ejemplar que siempre regresa a su presa

reiteró que por los cadáveres de animales examinados supuso la presencia del felino e instó a poner cámaras trampa para capturar imágenes del ejemplar que siempre regresa a su presa Espera que

las personas

no sacrifiquen al animal, por lo que ya realizan reuniones informativas, además de que los afectados podrán cobrar el Seguro ganadero contra la depredación

las personas no sacrifiquen al animal, por lo que ya realizan reuniones informativas, además de que los afectados podrán cobrar el Seguro ganadero contra la depredación La UAEH cuenta

para su estudio con dos cadáveres de puma, uno asesinado por un policía en 2009 en Tasquillo y otro que se ahogó en Metztitlán

Alberto Rojas

profesor investigador del área de biología de

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Crónica

Gatito, gatote, puma… en Actopan

Hidalgo despertó con la noticia que al ganado de Actopan no se lo comía el Chupacabras, tampoco perros ferales y mucho menos lobos salvajes, los misteriosos ataques fueron perpetrados por un lindo gatito, un puma concolor.

La televisión adelantó la noticia el lunes por la noche, por la madrugada comenzó a esparcirse y ya por la mañana del martes todos lo sabían, los medios locales lo confirmaban, ¡hay un puma en Actopan!

Las dependencias explicaban “las imágenes captadas, a través de las cámaras trampa colocadas por especialistas de la Semarnath, confirmaron la presencia de felinos mayores (puma concolor) en la región donde se registraron en días pasados ataques a ganado”.

Los nostálgicos recordaron los misteriosos ataques en zonas cercanas a las Plomosas, Santa María Magdalena, Benito Juárez, Las Mecas y El Saucillo, que comenzaron hace no más de dos meses y orillaron a la Profepa, Conanp y la mismísima Autónoma de Hidalgo (UAEH) a realizar operativos para el reconocimiento del depredador de gallinas, borregos y hasta una yegua.

Recién se supo de los ataques, meses atrás corrieron las apuestas, podían ser perros que crecieron de manera salvaje, la probabilidad para que fuera un puma era baja, no había posibilidades en aquella zona.

Sin embargo, el gobierno tuvo que crear un grupo especial que, según ellos mismos, ya sabía del felino y que regresaría por su presa, la yegua.

Montaron cámaras, esperaron; él volvió, comió un poco del cuerpo abierto del equino y sin saberlo posó para la fotografía, la que confirmaría al estado que un felino mayor cohabitaba con los actopenses.

Las imágenes dieron vuelo, en redes las personas celebraron al puma en aquella región de nuestro estado, que no es único, y pidieron que no lo fueran a matar.

También los memes circularon con la noticias y los habitantes de Hidalgo encontraron un nuevo pretexto para no llevar la tarea, pues “se la comió el puma”.

Al final de la euforia quedaron las recomendaciones, las autoridades pidieron no pastorear de noche y cerca del río, pues serían presa fácil para el “gatito”.

Además que en todo caso, la historia no fue tan mala, los afectados podrán activar el seguro catastrófico por el ganado perdido y los demás pudimos conocer al vecino que llegó a nuestras tierras, o más bien, nosotros a la de él.

Toman precauciones

Luego que autoridades confirmaran la presencia de un puma en la zona montañosa de Actopan, las dependencias de los tres órdenes de gobierno acordaron la ruta de atención a la población, donde la prioridad es salvaguardar la integridad de las personas y generar confianza respecto a la presencia del felino, precisó la alcaldía en un comunicado de prensa.

Explicó que implementarán un programa de capacitación sobre medidas de prevención y cómo enfrentar la presencia del puma, especie protegida que está en peligro de extinción.

Asimismo, en las siete localidades donde avistaron al felino mantendrán el programa de Seguro ganadero, que implementa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para indemnizar las afectaciones.

Además, trabajarán en una estrategia que permita la preservación de la especie y su territorio, a través de concientizar a la población para que comparta armónicamente la zona de influencia.

El presidente municipal Héctor Cruz Olguín puntualizó que tras la confirmación de la presencia del felino darán continuidad al trabajo planteado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semarnath) y federal (Semarnat), así como con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Agradeció al gobernador Omar Fayad Meneses el interés que dispuso para las localidades y por generar las condiciones para agilizar los trabajos del programa emergente de atención a la población.

Subrayó que el gobierno municipal se sumará al plan de trabajo de las dependencias, porque la intención es que la población esté segura, pero también garantizar que el territorio garantice la supervivencia del felino.

También realizaron diversas reuniones presididas por especialistas en las siete localidades involucradas con el fin de hacer recomendaciones de protección civil e informar que los pumas no ven al ser humano como una presa, por lo cual no representan un riesgo para la integridad de las personas.

Las imágenes captadas del puma macho fueron de una cámara colocada el 29 de junio en la localidad La Mesa Chica, donde una yegua apareció muerta con signos de un ataque de ese felino. En dos semanas harán el corte de la información de las cinco cámaras colocadas en un radio de 3 mil 500 hectáreas, zona en la que realizan la investigación.

Sin llamado a asociaciones: Biofutura

Tras confirmar la presencia de pumas en la región norte de Actopan, no ha existido acercamiento por parte de las autoridades con asociaciones destinadas a la conservación de animales para que apoyen a controlar la situación, lo que puede traer graves consecuencias, de acuerdo con Biofutura.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, el director de la asociación civil Jonathan Job Morales declaró que no ha existido acercamiento por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) hacia los expertos para apoyarlos con esa situación, a pesar de que las autoridades tienen conocimiento de esta.

Asimismo, explicó que las autoridades no cuentan con las medidas precautorias al difundir la información y tampoco tienen un protocolo para la reposición del ganado perdido, ni una estrategia de conservación, lo que puede traer como consecuencia la muerte del felino.

“Lo único que están promoviendo es que la gente vaya a cazar al puma”, declaró.

Jonathan Job manifestó que ese tipo de felino no atenta contra los humanos e incluso trae beneficios al medio ambiente.

Además, el animalista recomendó a las autoridades acercarse con los expertos que saben manejar ese tipo de conflicto, así como evitar “el juego de egos”.

También afirmó la posibilidad de encontrar más especies de ese tipo en esa zona, así como en Mineral del Chico, ya que después de trabajar varios años con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, su trabajo ha dado frutos, pues hace más de 30 años no se veían ese tipo de especies en esa región del estado.

Jonathan Job

manifestó que ese tipo de felino no atenta contra los humanos e incluso trae beneficios al medio ambiente

Características

del puma concolor

De acuerdo con

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el puma concolor es una especie perteneciente a la familia felidae

Es considerado

el segundo felino más grande en América

Son solitarios,

excepto en la temporada de apareamiento, y son predominantemente nocturnos

Pueden alimentarse

de grandes presas, pero también de venados, roedores y ganado

Pueden vivir

en regiones transitadas por el ser humano, si disponen de escondites como peñascos o barrancos

Los adultos

presentan tonos leonado gris, rojo o gradientes de café

Sus piernas

son largas y robustas. Las uñas son largas, fuertes y retractiles

Los adultos machos

regularmente pesan 120 kilos, mientras que las hembras entre 52 y 66

