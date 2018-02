¿Qué implica ser “humano”?

Alfonso Munive Valencia

Profesor de la Universidad Humanista de Hidalgo / Colaborador de Red Pro Animal

A lo largo de cerca de seis años de enseñanza en el nivel superior, al plantearles a los estudiantes qué es aquello que consideran que nos convierte en humanos, he escuchado una serie de afirmaciones que tienden a marcar una (aparente) diferencia clara con entidades biológicas ventajosamente asignadas como inferiores: “somos racionales”, “podemos crear cultura”, “somos bondadosos”, “tenemos consciencia”; una serie de características que tienden a ser demasiado benevolentes respecto al actuar cotidiano de eso que hemos asumido como entidad humana.

Somos lo que hacemos, me confesaría alguna vez un querido amigo. Al pensar en las afirmaciones que los alumnos comparten respecto a lo humano podría pensar que yo, Alfonso, soy la criatura más hermosa y la más acabada creación aleatoria del Universo. Sin embargo, al compararlo con lo que veo y escucho respecto al trato animal, no me quedan dudas: somos una escoria, la peor de las especies. Jugamos a enaltecernos, alardeamos de una serie de atributos positivos que enaltecen hasta el más mínimo acto poniéndole la etiqueta de “humano”.

Me llama la atención que empleamos, de forma recurrente, una serie de analogías en las que los animales son protagonistas para describir situaciones que atentan contra la lógica de lo humano: “come como un puerco”, “huele a mono”, “ese niño es un burro”, “aquella mujer es una zorra”, “ni las hienas tratan así a sus hijos”, “habla como perico”, “las vecinas son bien víboras”. Todos estos ejemplos me llevan a preguntar en qué momento alguno de estos animales ha desarrollado esa especie de comportamiento y hasta qué punto las personas creamos esas situaciones para presentarnos como una especie “privilegiada” o “superior”; es evidente que existirán ejemplos que buscan rescatar los ejemplos positivos de los animales, por ejemplo: “tiene memoria de elefante”, sin embargo, considero que estos son empleados con menor frecuencia.

Asumimos que las capacidades creadoras son, casi exclusivamente, atributos de la humanidad, pero en estas afirmaciones también hacemos omisiones bastante claras respecto al carácter destructivo de las personas y la poca o nula contribución que realizamos al ambiente, esta lógica de ser humano como algo diferente a lo “animal”. Nos gusta vernos como una clase de miembros VIP dentro del club de las especies.

Somos lo que hacemos, no olvidemos esto. Es doloroso aceptar que, aunque queramos vernos mejor que los monos, ser más discretos que las víboras, oler mejor que los puercos, ser más inteligentes que un burro o ser mucho más prudentes que un perico; la realidad es que, a diferencia de lo que queremos creer, las conductas animales nunca se compararán con las de nosotros, y no porque nosotros seamos mejores. Esto es así pues los animales no torturan, no humillan, no son indiferentes a circunstancias a las que los humanos sí; es evidente que la naturaleza se encuentra repleta de agresiones y muerte, pero estas atienden a un principio equilibrado de supervivencia. No olvidemos que, a diferencia de los animales no humanos, las personas podemos discernir entre una enorme cantidad de opciones, comportamiento ético le llaman algunas mentes privilegiadas, y que en el caso del (mal)trato animal, muchas personas hemos optado por la omisión, la negligencia e incluso la franca violencia, pues consideramos que esas cosas que no somos nosotros no son dignas de respeto, amor y cuidado.

Somos lo que hacemos y en este sentido hemos elegido permanecer de la forma más pasiva ante un problema que nos compete a todos.

Comentarios