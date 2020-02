Julio Hugo Sánchez sostuvo una reunión en la comisaría ejidal de San Salvador

San Salvador.- “Yo no obedezco a ningún gobierno, ni al estatal ni al federal, soy amigo de Omar Fayad y no le entorpeceré su administración”, respondió el líder campesino Julio Hugo Sánchez Quiroz tras sostener una reunión en la comisaría ejidal de San Salvador con el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Hidalgo, Jesús Manuel Soto Villa.

Tras la polémica que causó la llamada telefónica entre Sánchez Quiroz con el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar, quien lo llamó a participar en la “grilla” electoral, el Húngaro aseguró no haber vuelto hablar con el encargado de la política interna desde aquel 6 de febrero.

“Asumo que fue solamente mi responsabilidad, yo no escucho bien y tengo la mala costumbre de poner el altavoz”, aclaró luego de que el líder campesino activó el altavoz para hablar con Vargas sin medir que en ese momento reporteros, quienes cubrían una manifestación afuera de la Secretaría de Bienestar, grababan la conversación.

Agradeció al secretario Vargas su intervención para concretar la reunión con el delegado de la Sader para explicar las reglas de operación de algunos programas sociales, “él solo hizo su trabajo, está cuidando la estabilidad social de su estado, que a lo mejor se le salió un comentario que los medios utilizaron para afectarlo, ya no es mi responsabilidad, que cada quien asuma la propia”.

Aunque a la reunión de ayer no acudió el delegado de programas sociales Abraham Mendoza Zenteno, como había exigido el propio Húngaro el día de la manifestación, comentó en entrevista exclusiva con Libre por convicción Independiente de Hidalgo: “Yo voy con mis comisariados y delegados a su oficina, lo invito a que nos reciba, sin broncas ni pleitos, si quiere que invite al secretario de Gobierno para que haya testigos y sea un garante para la paz social.

“Si él quiere que eso concluya, que nos reciba, si no nos va a dar nada (programas), por lo menos que nos escuche, vamos solamente los líderes, pero si no accede mínimo le puedo movilizar a 10 mil (personas)”, amagó.

Sin embargo, reconoció que la Secretaría del Bienestar no es directamente la instancia que proporciona apoyos al campo, “Abraham sabe dónde podemos adquirirlos, esa era la idea, que nos orientara (el día de la manifestación en Pachuca)”.

Julio Hugo Sánchez admitió también que al módulo de riego que representa llegan millones de pesos, “es cierto, no lo estoy negando y lo digo públicamente, nos fiscalizan y auditan, no tengo ningún temor a que se nos fiscalice, pero que lo hagan entonces con el resto de los estados”.

Respecto a las aspiraciones políticas que tiene su hijo, descartó que esté haciendo “grilla” para proyectarlo, “pero él es grandecito para que asuma sus responsabilidades, no sé por qué partido vaya a jugar, obviamente en las decisiones que él tome estaré apoyándolo porque soy su padre”.

Sobre el papel que jugará una vez que inicien las campañas electorales, a propósito de la invitación que le hizo Simón Vargas por teléfono, el Húngaro asumió que se moverá hacía donde vaya su descendiente y aunque tiene presencia en varios municipios, agregó que “no me voy a meter, reitero, respeto mucho al gobernador, es mi amigo, no soy priista y a mi hijo lo voy apoyar, hasta ahí”.

Cuestionado sobre si está actuando por una instrucción estatal, “ese es un error de quien afirme esto, repito, respeto a Omar, a Simón no lo conocía, lo he tratado dos o tres veces muy vagamente, pero soy autónomo en mis decisiones, no le pido permiso a nadie para hacer lo que hago, excepto a mi consejo de administración, delegados y comisariados”.

Sánchez Quiroz reconoció que al menos en el último año han llegado al módulo de riego al menos 11 millones de pesos por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los cuales se han invertido en canaletas, compuertas, represas y programa para la modernización de distritos de riego.

