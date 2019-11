¿QUIÉN SOLAPA LA VENTA ILEGAL DE ANIMALES?

El nuevo reglamento para la protección, control y bienestar de animales de Pachuca y la Ley de Trato Digno para los Animales del Estado de Hidalgo prohíben la comercialización de mascotas, sin embargo, ambos instrumentos son violados por criadores y vendedores que ofertan cachorros “de raza” en el tianguis dominical de la plaza de toros de la capital

ESTACIONAMIENTO, TIERRA DE NADIE

Aunque el nuevo reglamento para la protección, control y bienestar de animales de Pachuca prohíbe la venta de mascotas, en el estacionamiento de la plaza de toros Vicente Segura, administrado por la Operadora de Eventos del gobierno estatal, tianguistas venden cachorros “de raza” a la vista de todos sin que ninguna autoridad asuma la responsabilidad.

La dirección de comercio y abasto del ayuntamiento, que encabeza Jorge Ayala, afirmó que no es responsable debido a que la venta es en un espacio administrado por la operadora. Su intervención, dijo, tendría que ser en coordinación con la dependencia estatal.

El secretario de Turismo estatal Eduardo Baños Gómez, cabeza de sector que administra la operadora, declaró a Libre por convicción Independiente de Hidalgo que nadie tiene permiso para vender en el estacionamiento de la plaza y quien lo haga actúa ilegalmente.

“No existe ningún permiso para que se vendan mascotas porque es un tema prohibido por la ley, quien lo haga lo hace fuera de la legislación y es un tema que debe ser sancionado por la autoridad respectiva”. Pero a pesar de ello, ninguna dependencia toma cartas en el tema.

El reglamento municipal capitalino, vigente desde enero de 2019, no es el único instrumento que limita el comercio de mascotas, también la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del Estado de Hidalgo, activa desde 2015.

Además, el 3 de mayo la Secretaría de Turismo lanzó la campaña Hidalgo mágico, territorio pet friendly, que tiene entre sus objetivos velar por los derechos de los animales.

Sin embargo, ambos instrumentos legales son burlados por los criadores y vendedores de perros que ejercen esa actividad, ya que ninguno de los ejemplares se vende esterilizado.

Ello propicia la sobrepoblación canina que activistas se esfuerzan por contener.

Este diario documentó con fotografías y videos en un recorrido el 10 de noviembre la comercialización que se realiza sin las condiciones adecuadas de higiene ni de seguridad.

POSTURA DE ACTIVISTAS

La venta de mascotas no es el único inconveniente con el reglamento para la protección, control y bienestar de animales del municipio de Pachuca, puesto que protectores de fauna no han quedado para nada conformes con las acciones que el ayuntamiento capitalino, a través de la dirección de ecología, ha tomado para implementar dicho documento.

De esa forma parece un instrumento bien intencionado pero en la realidad es letra muerta.

Para Melissa Agüero Pérez, representante de la organización Red Pro Animal, el ayuntamiento pachuqueño no quiere cumplir dicho código, que, pese a que tiene aspectos buenos, “las autoridades están decidiendo qué parte quieren cumplir” y qué no.

La activista cuestionó el hecho de que la presidencia municipal de Pachuca haya emitido juntas, en un solo paquete, convocatorias para regular a vendedores, criadores y protectores de animales, “cuando son cosas contrarias”.

Por un lado, señala Agüero, unos fomentan la sobrepoblación canina y “otros estamos tratando de frenarla, no con la sobrepoblación pues no solo tenemos muchos ejemplares, sino también tenemos maltrato animal que está en cada esquina”.

La autoridad municipal está saltándose muchos pasos indispensables en el camino para llegar a un verdadero bienestar animal y está concentrándose solo en la venta.

El 5 de noviembre, vía redes sociales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca emitió seis convocatorias, una de las cuales invitaba a las personas físicas o morales que tengan interés en dedicarse a la venta de animales a realizar su registro en el padrón municipal de animales y con ello obtener un permiso de comercialización en condiciones supuestamente idóneas.

También fueron emitidos llamamientos para regular a quienes quieran dedicarse a la atención médica veterinaria, adiestramiento, crianza y establecimientos que presten servicios para animales e incluyeron una para asociaciones protectoras, que también deben cumplir ciertas exigencias, pese a que realizan su labor prácticamente con recursos propios.

Dicha situación causó molestia entre integrantes del Frente Animalista, pues de acuerdo con Melissa Agüero el ayuntamiento local tendría que cumplir con muchos pasos antes de apostar solamente a ese tipo de regulaciones, entre ellas la venta de mascotas.

Entre esos rubros, explicó la activista, el más importante sería promover la esterilización de la fauna canina, pues pese a que es obligación de las demarcaciones proveer ese servicio, esos procesos son limitados.

Además, la alcaldía tampoco cuenta con un área de denuncia óptima y no ha hablado de cómo será operado el fondo de bienestar. “Es súper sencillo (cumplir el reglamento), y no lo quieren hacer, quizá por falta de voluntad política, falta de visión o todas juntas”.

Para la representante de la Red Pro Animal el reglamento para la protección, control y bienestar animal de Pachuca “iba relativamente bien”, pues hacía justicia por muchos aspectos que estaban desatendidos, como la venta en ferias y en vías públicas.

Pues sucedió que los activistas se enteraron de la entrega de oficios a vendedores de perros que se ubican en San Javier y quienes les notificaron que la actividad estaba prohibida.

“Pero de pronto hacen esto y nos damos cuenta de que nos estaban haciendo el ‘coco wash’ y de que no están entendiendo lo que es el bienestar animal, para ellos la protección, control y bienestar es lo mismo y no”, detalló Melissa Agüero Pérez.

De entrada, recalcó, si realmente quieren procurar el bienestar animal la venta tendría que estar prohibida a todos los niveles, es decir, incluso la regulada.

“Es un tipo de maltrato y es factor de sobre población, hay factores muy fuertes para prohibirla por completo y sin regulación, no sé porque sigue. Tenemos que dejar la idea de que son un producto (los animales), sino de que se tiene que adoptar el que lo necesita”.

REVIRA LA OPERADORA DE EVENTOS

Aunque son sus instalaciones, la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo dijo a este diario que la plaza de toros Vicente Segura es un espacio concesionado a un tercero para que lo administre. Además, la dependencia, a través de su área de comunicación social, reviró que debe ser el ayuntamiento quien actúe contra los vendedores de mascotas.

Basta con recorrer un domingo la plaza de toros Vicente Segura para ubicar el tianguis con venta de accesorios para mascotas, pero también cachorros de diferentes razas y tamaños cuyo costo ronda entre mil y 3 mil 200 pesos

Esperamos que la regidora Liliana Verde (promotora del reglamento) salga a aclarar el tema Melissa Agüero

Representante de Red Pro Animal

¿Vale la pena comprar y vender?

México es la nación latinoamericana con mayor cantidad de perros, con 23 millones de ejemplares, según el último censo del Inegi, de los cuales solo 30 por ciento tiene un tutor, lo que indica que siete de cada 10 en el país no tienen un dueño ni mucho menos un hogar

Llamado de la Red Pro Animal

Al ayuntamiento:

“Si realmente les interesa el bienestar animal, que dejen por la paz la regulación de la venta y hagan caso a las observaciones que hicimos los protectores, nosotros les dijimos que no queríamos regulación, que queríamos prohibición; aparte, no los entregan esterilizados, nos exigen más a los protectores que a ellos que fomentan la sobrepoblación.”

A la Operadora de Eventos:

“Que desde los espacios que ellos administran, que es la plaza de toros Vicente Segura, realmente respeten el acuerdo que tienen con los protectores, porque permitir que siga la venta en ese lugar los convierte en cómplices, están dentro de un espacio que es de ellos”.

EL REGLAMENTO

Artículo 27

Queda prohibida: A) La venta de animales en la vía pública, espacios de uso común, tianguis, plazas, en vehículos, en domicilios particulares o en cualquier lugar que no esté destinado para ello y que no cuente con los permisos necesarios para tal fin; B) La venta en domicilios y negocios establecidos no autorizados por la autoridad municipal.

¿Qué debe hacer la población?

Presión social informada: Erradicar el maltrato animal requiere de la presión social por parte de la ciudadanía, pero debidamente sustentada. “Que no le tenga miedo a leer el reglamento, todo está separado, si vamos a exigir, primero tenemos que conocer de lo que estamos hablando”.

No fomentar la venta: Si no hay compradores, no habrá demanda de mascotas y los criadores suspenderán su actividad. Por el contrario, adoptar, pero al que realmente lo necesite, ayudará a fomentar un bienestar animal real.

