Reactivaré cultivos cafetaleros: Isabel Alfaro

Reactivar cultivos cafetaleros a través de apoyos financieros para que el campo vuelva a producir y sea una oportunidad de desarrollo económico para los habitantes de la sierra Otomí-Tepehua, comprometió Isabel Alfaro Morales, candidata de Morena a la diputación federal por el distrito 04 con cabecera en Tulancingo.

Acompañada de José Luis Muñoz, candidato a diputado local por el distrito 09, así como de su suplente José Romero Felipe, durante gira de trabajo por las localidades de Huehuetla: Barrio Aztlan, Santa Inés, Mirasol y San Antonio, la candidata morenista saludó a hombres y mujeres con quienes compartió el compromiso fundamental de elaborar una agenda de trabajo con base en sus demandas.

“Sé que cuesta trabajo creer que puede haber un cambio, y cuando los mismos de siempre nos dicen que todo estará bien sabemos que no será así, porque lo vemos y lo sentimos. Los invito a que se involucren en las acciones que nos ayudarán a salir adelante porque México y su gente merece estar bien y hoy es nuestra oportunidad”, expresó Isabel Alfaro a los habitantes de esas localidades serranas.

Tolentino Hernández, vecino de Mirasol, expresó que la situación está cada vez peor y no hay manera de tener oportunidades de trabajo, por lo que pidió se les apoye para que vuelvan a cultivar el café, al mencionar la desaparición del Instituto Mexicano del Café, lo que evidenció la falta de interés por parte de las autoridades a nivel federal por los productores.

Y añadió: “El campo es generoso, si se cultiva todos los días da para vivir pero hay que trabajarlo, no hay que permitir que sigan tirados nuestros campos, necesitamos un cambio alternativo y sincero, estamos convencidos de que México no puede estar así de jodido”.

Al encontrarse con grupos de jóvenes, Alfaro Morales aplaudió el talento de artistas del lugar quienes se acercaron para pedir apoyo de insumos y materias primas para elaborar arte graffiti y participar en concursos nacionales en donde puedan ser reconocidos: “Créanme que los voy a apoyar, son jóvenes talentosos y queremos que tengan oportunidades para que se queden aquí y no decidan irse de sus localidades, confío en que ustedes van a tomar la mejor decisión votando por Morena”.

En la localidad de Santa Inés, el señor Ramón de la Rosa expresó: “México está hundido en la pobreza, ha sufrido tanto por los atropellos de falsas promesas y autoridades irresponsables que no piensan en que hay gente que no tiene ni que comer”.

La aspirante morenista resaltó que luego de dos días de actividad en el municipio ha acudido a los ejidos más lejanos en donde ha podido detectar prioridades que es urgente atender, como la falta de casas de salud con médicos y medicamentos, así como espacios educativos con las mínimas condiciones para que los niños estudien: “Una persona sin atención médica es una persona que solo espera un milagro para poder seguir viviendo y eso no podemos permitirlo. Les doy mi palabra de que juntos vamos a cambiar esas condiciones que hoy les duelen y no tienen una solución”.

La candidata de Morena, junto con su equipo de trabajo, continuará su gira por la región para estar frente a frente con los habitantes y así compartir las propuestas del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, en la que la esperanza de México es la que mueve a todos con miras a las elecciones del primero de julio.

