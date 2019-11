Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar una consulta ciudadana en diciembre para definir si efectúan o no la construcción del Tren Maya, además de que efectuó una votación a mano alzada durante su encuentro con habitantes de Temozón, Yucatán, en la que los pobladores avalaron el proyecto.

“No se va a imponer nada. Por eso vamos a llevar a cabo consultas ciudadanas, que sea el pueblo quien decida, que voten ustedes si quieren o no quieren, que el pueblo decida. No quiero echar a andar algo que no pueda terminarse, por eso no quiero dar un paso si no voy a tener el respaldo de la gente”, afirmó.

Luego de realizar la votación, el mandatario recordó que el día anterior hizo un ejercicio similar durante su visita a Quintana Roo para medir el respaldo de la gente y aseguró que su intención no es dejar la construcción del proyecto a medias.

“No voy a dejar nada a medias, quiero terminar todo, quiero resolverlo, por eso vamos a consultar a todos. Ayer hice un ejercicio nada más para medirle el agua a los camotes. Así, de manera libre y consciente, alcen la mano los que piensen que va a perjudicar el Tren Maya. Que levanten la mano los que consideren que sí se debe hacer el Tren Maya.

”

Durante su intervención, el tabasqueño reiteró que esta obra no afectará al medio ambiente o a zonas arqueológicas y aseguró que el Tren Maya atraerá al turismo, además de que ayudará para dar a conocer la riqueza artística y cultural de México.

López obrador aseguró que los conservadores están molestos luego de la cancelación del aeropuerto de Texcoco debido que vieron afectados sus intereses, motivo por el cual, según el tabasqueño, han interpuesto amparos para impedir la realización de obras de infraestructura.

“Todos los conservadores, corruptos, no quisieran que se hiciera nada. Cancelamos por corrupción el aeropuerto de Texcoco, tenían una transa ahí. Se les canceló su transa, pero se enojaron mucho. ¿Qué hicieron nuestros adversarios? Comenzaron a meter amparos para tratar de que no se hiciera la obra”, denuncio.

El presidente consideró que esta situación se podría repetir con el Tren Maya, por lo que culpó a sus opositores de disfrazarse de ambientalistas e interponer amparos para proteger al ambiente y así impedir el inicio de obras de infraestructura.

