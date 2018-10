Realizan concurso DAI Competition

Durante las actividades del primer Lengua y Cultura Fest, gestionado por la UAEH

Pachuca.-La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue sede del concurso de idioma inglés DAI Competition 2018, durante las actividades del primer Lengua y Cultura Fest

La competencia consistió en que cada uno de los participantes realizara la actuación de una pequeña obra o cuento completamente en inglés. Los parámetros de la competencia se basaron en la fluidez de su expresión, la actuación en el escenario y atuendo adecuado a su interpretación

Luego de una reñida contienda, el jurado especializado decidió que la tercera posición fuera para la estudiante Olga Guerrero Peña, por su presentación Save the environment; el segundo puesto para Leonardo Rodríguez Cervantes, con Only you can save me y el primer lugar para Laura Carranza Ocádiz, quien interactuó con el público con The worst heartbreak. Todos los participantes recibieron un reconocimiento

Edward Amador Pliego, director del centro de lenguas de la UAEH, dio a conocer que se planea hacer de ese festival una actividad recurrente cada año. “Se piensa hacer permanente el festival y es por eso que esta edición habla sobre el medio ambiente; es probable que la segunda edición sea sobre democracia, derechos humanos, migración o de otros problemas sociales que llevaremos a una lengua extranjera”

Indicó que de esa forma, la máxima casa de estudios de la entidad no solo impulsa a su alumnado para aprender otros idiomas o visitar otros países, como parte de su experiencia profesional, sino que también se involucra con la cultura de cada una de las naciones cuyo idioma imparte

En esa primera edición del festival realizaron una versión representativa del Oktober Fest, un festejo alemán donde convergen la cultura, la música y la bebida. Esa actividad fue retomada en varias partes del mundo como forma de festejar la ascendencia y la cultura alemana, pero dando especial peso al idioma

El Oktober Fest fue presentado como un escenario de inmersión y práctica real para estudiantes en un ambiente universitario multilingüe. Asimismo, se instauró un tour de la francofonía, que recorre países como Canadá en su zona francófona de Quebec, Francia, Bélgica y Marruecos

Entre los módulos que estuvieron abiertos a todo el público, destacan los dedicados a presentar proyectos académicos de las diferentes licenciaturas y bachilleraos de la institución educativa, bajo el tema del medio ambiente, además de muestras gastronómicas de Francia, Italia, Alemania y México

