Por medio de una encuesta identificarán los puntos que requieren mayor vigilancia dentro y fuera de los planteles

Pachuca.- Tras la manifestación de la semana pasada, los estudiantes preparan una asamblea para desarrollar propuestas de seguridad para los campus donde estudian. El colectivo Todos Regresan a Casa realizará una asamblea el 19 de noviembre en dos lugares de forma simultánea.

El pasado 14 de noviembre, miles de estudiantes marcharon en el centro de Pachuca para exigir un contexto más seguro dentro y fuera de las escuelas, ya que las recientes desapariciones de jóvenes han encendido un foco rojo para la población.

Con pancartas y consignas en exigencia para que las autoridades frenen la violencia, asesinatos y desapariciones que viven hombres y mujeres en el estado, con el lema “Todxs regresan a casa”, pidieron que las autoridades hagan valer su compromiso con la ciudadanía.

Esa misma noche, estudiantes de las universidades Politécnica de Pachuca, Pedagógica Nacional, Autónoma del Estado y Politécnica Metropolitana de Hidalgo, así como el Centro Regional de Educación Normal, se reunieron con autoridades de gobierno, no obstante, sostuvieron que las propuestas no solucionaban la petición de seguridad y solo eran parte del mismo discurso de gobierno que no daba solución inmediata.

Ante ese hecho, los estudiantes se organizaron en pequeños comités para que cada una de las universidades participantes trabajara con los alumnos para nutrir una propuesta o protocolo que puedan implementar en las mismas y así reforzar la seguridad.

Las propuestas serán presentadas en varias asambleas que organizó el colectivo, la primera reunión será el 19 de noviembre de forma simultánea en los institutos de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) e de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI). Además, realizarán una encuesta para saber cuáles son los puntos que requieren mayor seguridad dentro y fuera de los planteles, los resultados serán presentados a la rectoría para que se implementen las medidas necesarias.

