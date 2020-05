Por las infracciones de mil vehículos que no acataron el ordenamiento

Pachuca.- Derivado del programa Hoy no circula, el gobierno del estado ganó por lo menos 868 mil pesos en multas, ya que en cuatro semanas fueron infraccionados alrededor de mil vehículos.

En reciente conferencia de prensa, el mandatario Omar Fayad Meneses dio a conocer que derivado del esquema de reducción de movilidad las dependencias estatales han sancionado a poco más de mil conductores, lo que representa 0.07 por ciento de los vehículos que circulan en Hidalgo.

Con base en esa cifra, el Ejecutivo del estado captó al menos 868 mil pesos, suponiendo que a todos les puso la pena mínima, ya que el acuerdo que establece la medida temporal de reducción de movilidad señala que el incumplimiento será sancionado con cantidades que van de 10 hasta 500 unidades de medida y actualización (UMA’s), equivalentes a 868 pesos y 43 mil 440.

“La cifra que me dan de infraccionados apenas es del 0.07, se han infraccionado a un poco más de mil vehículos, lo cual me parece que tampoco dijeran que están (sancionando) a diestra y siniestra, al contrario, dimos todo un tiempo donde se le decía que no circulaban y no eran multados”, refirió.

Fayad Meneses agregó que el Hoy no circula no es un programa ni de tránsito ni recaudatorio, sino que es para reducir la movilidad, por lo que exhortó a los conductores que si no quieren ser sancionados mejor se queden en casa y si tienen que salir a trabajar que tramiten su comprobante para poder usar su auto.

“Del 100 por ciento de vehículos que pueda existir, un porcentaje muy bajo, dos cifras después a la derecha del punto decimal, o sea el 0.07 por ciento, han sido infraccionados”, puntualizó.

De acuerdo con el porcentaje de sancionados de 0.07, se calcula que en Hidalgo transitan alrededor de un millón 428 mil 571 unidades.

