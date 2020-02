Al no existir condiciones apropiadas de seguridad. Además, mencionó el compromiso de Manuel Soto Villa, encargado de la Sader en la entidad, para acudir y atender las demandas agropecuarias

Pachuca.- Debido a que no existen las condiciones para dialogar, el delegado de programas para el desarrollo en Hidalgo Abraham Mendoza Zenteno no acudirá a la reunión con campesinos en San Salvador, ya que dijo: “No me voy a prestar a ningún tipo de golpeteo ni de chantaje”.

Este contenido esta reservado para los usuarios registrados ¿YA ERES SUSCRIPTOR? CONÉCTATE AQUÍ o SUSCRÍBETE

Comentarios