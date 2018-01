Rechaza Meade “mota” legal en entidades

Consideró que en nada ayudaría avalar el uso de la mariguana por estados

ÉRIKA HERNÁNDEZ /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Sin pronunciarse a favor o en contra de la legalización de la mariguana, el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia José Antonio Meade consideró que en nada ayudaría avalar el uso de dicho estupefaciente por estados.

Luego de participar en el Foro de la Fundación Colosio “México, una potencia sustentable”, medios locales cuestionaron al aspirante presidencial su opinión sobre la propuesta del secretario de Turismo Enrique de la Madrid de aprobar la legalización en sitios turísticos para erradicar la violencia, como en Quintana Roo o Baja California Sur.

“No podemos tener una política pública diferente para distintas regiones y diferente entre países; un entorno donde en algunos estados es legal y en la federación no lo es; o un entorno donde en algunas regiones lo es y en otras no.

“No ayuda en nada en términos de consistencia. Lo que sí me parece y que vamos empujando como país desde hace muchos años, es que tiene que haber un debate serio y que coordine a ese fenómeno que tiene implicaciones que van más allá de la frontera, para que lo enfrentemos”, apuntó en Hermosillo, Sonora.

Acompañado por Manlio Fabio Beltrones, al exsecretario de Hacienda, también le preguntaron qué responde a quienes afirman que su precampaña no despega.

“Que no se preocupen, dígales que la precampaña va bien, va caminando con orden, con entusiasmo, y que en julio esta precampaña será exitosa”, agregó.

