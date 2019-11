Washington.- El presidente estadunidense Donald Trump negó ayer que hubiera aceptado eliminar los aranceles adicionales impuestos a las exportaciones de China, como afirmaron autoridades del Ministerio de Comercio del país asiático.

“Les gustaría tener un retroceso. No he aceptado nada… A China le gustaría obtener un retroceso, no un retroceso completo porque saben que no lo haré”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir a Georgia para un acto de campaña.

El portavoz del Ministerio de Comercio de China Gao Feng reveló el jueves que Beijing y Washington habían acordado eliminar de manera gradual los aranceles adicionales que se impusieron en el marco de la guerra comercial.

La administración de Trump ha impuesto aranceles a más de 500 mil millones de dólares en productos chinos, mientras que Beijing ha aplicado la misma medida a mercancías estadunidenses por unos 110 mil millones de dólares, de acuerdo con el canal CNBC.

El jefe de la Casa Blanca destacó además que los aranceles impuestos por su país a China representan “miles de millones de dólares” para las arcas estadunidenses.

“Estoy muy feliz en estos momentos. Estamos ingresando miles de millones de dólares”, añadió Trump, quien adelantó que un eventual acuerdo comercial con China sería firmado en Estados Unidos, reportó el servicio público de radio y televisión Voz de América.

Estados Unidos y China trabajan para concretar la fase uno de un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambos.

Trump busca compromisos de China sobre sus prácticas comerciales, como las transferencias forzadas de tecnología y el robo de propiedad intelectual, así como la garantía de que Beijing compraría más productos agrícolas estadunidenses, indicó CNBC.

