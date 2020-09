Rechazan cierre del sector automotriz ante posible rebrote

Anticiparon que no hay condiciones para eso e incluso propusieron que se suspendan otras actividades

Ciudad de México.- Ante un eventual repunte en el número de casos del coronavirus (Covid-19) en México, esperado por las autoridades sanitarias para octubre, la industria automotriz anticipa que no hay condiciones para un cierre de ese sector e incluso propuso que se suspendan otras actividades como el comercio, restaurantes, incluso la construcción y la minería, antes que la manufactura de vehículos y autopartes.

En videoconferencia de prensa para reportar las expectativas del sector con base en datos de producción, exportación y ventas en el mercado interno al mes de agosto, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), rechazó que se puedan inmovilizar operaciones en caso de un rebrote.

“No estamos pensando en un escenario de regreso al cierre de actividades. Por el contrario, lo que necesitamos es mantener el nivel de actividad, incluso llevarlo a los niveles previos a la contingencia sanitaria. En ese sentido es que estaremos trabajando con los cuidados del caso.”

A su vez, Oscar Albin, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), agregó que “costó mucho trabajo la reapertura de la manufactura automotriz y todavía no se completa este proceso”. Reconoció que no se lleva un censo de enfermos entre sus asociados. Sin esa información básica, justificó que la mayoría de los contagios entre los trabajadores de la industria se han dado en el transporte público porque en las plantas hay protocolos sanitarios.

“Si hubiera un rebrote significativo en diferentes regiones del país, lo prudente por parte del gobierno federal sería iniciar una reversa en el cierre de las diferentes actividades (…) antes de pensar en cerrar a la industria de manufactura de autotransporte tendrían que ir en reversa hacia los otros sectores que han ido reaperturando”; dijo, luego de enumerar el comercio, los servicios, la propia distribución automotriz, la construcción y la manufactura.

En abril y mayo la manufactura de vehículos y autopartes estuvieron suspendidas a la par del cierre económico en Estados Unidos. Incluso, la producción y exportación registraron caídas de más de 90 por ciento. Ya en junio, con la reactivación de actividades en ese país y advertido el primer pico de la pandemia en México para ese mes, el sector automotriz pidió su incorporación como industria esencial.

A la fecha, entre enero y agosto, la producción de vehículos acumula una baja del 32.6 por ciento y del 33.4 en la exportación. Solo en autopartes, se espera una caída anual de 22 puntos porcentuales al cierre de 2020. Todo depende del mercado en Estados Unidos, explicó Albin. En el mejor de los casos se venderían en ese país 16.1 millones de unidades, en el peor 14.5 millones.

Importación de eléctricos traerá chatarra al país

En bloque, la industria también pidió al gobierno que más allá de no permitir la importación de vehículos chocolate que promueve el gobernador de Baja California Jaime Bonilla se revisen las nuevas condiciones especiales para los vehículos eléctricos, pues en lugar de un beneficio, traerían autos que en poco tiempo se convertirían en chatarra.

“Con el fin de permitir el acceso a nuevas tecnologías limpias en materia de transporte”, la Secretaría de Economía emitió un acuerdo por el que se exenta la importación a tres fracciones arancelarias de automóviles eléctricos nuevos. El decreto estará vigente del 4 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes de 2024.

Fausto Cuevas subrayó que con ese decreto se podría importar vehículos de hasta siete años de antigüedad, cuando la vida útil de un auto eléctrico es de entre siete y ocho. Por ello, la medida tendría que incluir un programa de manejo de residuos peligrosos. Reconoció que, si bien se necesita incentivar el segmento de autos limpios, pues representaron menos del 2 por ciento de la comercialización, no es con la eliminación de aranceles.

