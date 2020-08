Rechazan que existan cultivos contaminados del coronavirus

Pachuca.- Los productores agrícolas del Valle de Mezquital enviaron una carta a la opinión pública en respuesta a los señalamientos sobre el tratamiento de aguas residuales de la PTAR en Atotonilco de Tula y la presunta presencia del Covid-19 en el líquido.

“Miles de familias del Valle del Mezquital dedicadas a la agricultura solicitamos a las autoridades federales el rescate inmediato de los productores agrícolas, pues no solo hemos sido gravemente golpeados por la crisis económica generada por la pandemia que ha ocasionado cierre de mercados, tianguis, expendios y demás espacios de comercialización.

” Explicaron que los precios de los productos agrícolas y pecuarios han tenido una caída histórica y beneficia únicamente a los intermediarios; señalaron que hay pérdidas incalculables. En medio de ese panorama surgió el señalamiento de que han sido dados a conocer estudios que indican que hay presencia del coronavirus en aguas residuales y los cultivos están contaminados, lo que negaron rotundamente.

“Ahora pretenden, mediante la desinformación, sembrar miedo e incertidumbre social, con el fin de sostener y continuar con la operación de la planta de tratamiento, descalificando con datos tendenciosos y con la manipulación de un supuesto sustento científico la lucha de los usuarios del agua de riego” indicaron en el texto.

“Lo delicado es que no se atiende el problema de fondo, que sería el tratamiento de aguas residuales en industrias y en hospitales de atención específica para pacientes infectados por Covid, donde se encuentra una gran concentración de elementos residuales, solo tiran por la borda.

” En la misiva indicaron que esa no es la forma de tratar las problemáticas y reiteraron la separación de estas; por un lado, el hecho de que la planta no cumple con las necesidades de los distritos de riego y por otro, los señalamientos por cultivos contaminados.

“El gobierno del estado está empecinado en sostener una planta de tratamiento de aguas residuales, que reduce el volumen hídrico necesario para abastecer la demanda de agua para riego agrícola del distrito, dicha planta no solo no sanea el agua sino que no retira los metales pesados ni las sustancias toxicas, lo que ocasiona que se ensalitren y sodifiquen las áreas de cultivo, disminuyendo gravemente la productividad, destruyendo la fertilidad del suelo agrícola del distrito de riego tres y del Valle del Mezquital.”

Reiteraron el llamado a trabajar en conjunto, con el objetivo de mantener al campo mexicano en medio de la contingencia.

