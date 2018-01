Rechazan sancionar a Corral por cápsulas

Pues no se encontraron elementos que acreditaran una promoción del gobernador

HÉCTOR GUTIÉRREZ TREJO / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) descartó emitir medidas cautelares en contra del gobernador Javier Corral por las cápsulas noticiosas en radio y televisión en las que se denunció la omisión de la Secretaría de Hacienda federal para entregar recursos a Chihuahua.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que el mandatario panista incurrió en promoción personalizada de su imagen y vulneró la equidad de la contienda al difundir en medios de comunicación un noticiario en el que se expuso cómo, en medio de las investigaciones por desvíos de recursos a campañas del PRI, la federación retuvo 700 millones de pesos a la entidad.

“Hacienda federal excluyó únicamente a nuestra entidad”, indicaron las cápsulas, que forman parte del noticiario estatal “Puntualizando”.

El proyecto de resolución, analizado ayer por la comisión de quejas y denuncias del INE, refirió que, al analizar el contenido de los clips, no se encontraron elementos que acreditaran una promoción de Corral, ni una posible vulneración a la equidad de la contienda.

Aunque coincidieron en no emitir medidas cautelares en contra del gobierno de Chihuahua, los consejeros Claudia Zavala y Benito Nacif expusieron que la verdadera razón para no implementarlas debió ser que las cápsulas ya dejaron de transmitirse, por lo que se trata de hechos consumados.

Agregaron que pese a que los materiales denunciados están todavía alojados en Youtube y en el sitio amanecechihuahua.gob.mx, su acceso es complicado, pues hay más de 400 cápsulas, con distintos contenidos del noticiario “Puntualizando”.

Nacif expuso que, además, no se detecta en los videos contenido que pueda afectar la equidad de la contienda electoral. “No hay una afectación que se perciba”, mencionó.

La consejera Zavala detalló que, sin embargo, falta que un análisis de fondo del caso, lo que por ley corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

