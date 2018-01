José Luis Mejía Mercado recibió el reconocimiento en la categoría B

Pachuca.-

El recién egresado de la licenciatura en gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) José Luis Mejía Mercado recibió el Premio Estatal de la Juventud 2017 en la categoría B, de logro académico, gracias a sus destacados resultados y aportaciones como estudiante.

El exalumno de la máxima casa de estudios de la entidad, quien actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Gerontólogos (Somger), explicó que la distinción le fue entregada en diciembre por autoridades estatales en la explanada del Cuartel del Arte.

Mencionó que previo a ese galardón, también fue nominado a recibir el Premio Municipal de la Juventud. Luego fue propuesto para recibir el premio estatal por parte de las autoridades municipales, quienes hicieron recomendación de la calidad académica del exalumno de la UAEH.

Quien culminó sus estudios en junio de 2017 expresó sentirse orgulloso por haber sido reconocido con un premio así, además de ser el primer gerontólogo en ser condecorado con el Premio Estatal de la Juventud.

Asimismo, declaró que es una oportunidad para dar a conocer el trabajo e investigación de los gerontólogos. “Esto me ayuda a mí y a varias personas, pues obtener el premio me enseñó que no necesitas tener altos promedios, pues lo que se necesita es la práctica y lo que has aportado”, manifestó.

Añadió que espera “que más jóvenes se motiven para participar en este tipo de certámenes y de esta forma den a conocer lo que hacen y su carrera”.

El galardonado aconsejó a los universitarios ver

la posibilidad de expandir sus horizontes, buscar lo que les gusta, y espera que más jóvenes se motiven y participen en ese tipo

de certámenes

José Luis Mejía aconsejó a los universitarios ver la posibilidad de expandir sus horizontes, buscar lo que les gusta. “Me he topado con buenas oportunidades y he aplicado afuera todo lo que me enseñaron en la universidad, pero además de eso, siempre hay que buscar ser emprendedor en la vida”, externó.

Además de ser el actual presidente de la Somger, Mejía Mercado fue fundador de dicha asociación. En noviembre de 2016 presentó un proyecto de investigación sobre educación en personas mayores en Ciudad Juárez, Chihuahua; también fue ponente en la Universidad Latina de México y participó en el segundo Congreso Internacional de Gerontología.

También comparte experiencias con estudiantes que ingresan a la universidad y ha participado como experto en temas de vejez en programas de televisión, pues además funge como embajador de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría.

Logros

El exalumno

de la máxima casa de estudios de la entidad actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Gerontólogos (Somger)

de la máxima casa de estudios de la entidad actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Gerontólogos (Somger) Previo a ese galardón,

también fue nominado a recibir el Premio Municipal de la Juventud

Comentarios