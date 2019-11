Pachuca.- El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Hidalgo Gerardo Vázquez Alatriste aseveró que en los últimos dos años fueron presentadas cerca de 2 mil denuncias por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades estatales por tomas clandestinas utilizadas para el robo de hidrocarburo, delito que, afirmó, disminuyó desde la implementación de estrategias del gobierno federal.

En entrevista, el funcionario expresó que actualmente las autoridades del estado trabajan de manera coordinada con las federales para combatir el llamado huachicoleo; en tanto que cifras oficiales dan cuenta que su incidencia disminuyó, pese a que algunos datos revelan un aumento de piquetes.

En ese sentido, explicó que el tema debe analizarse con cautela porque no puede establecerse pericialmente que las tomas clandestinas encontradas sean de reciente creación, es decir, lo que puede estar sucediendo es que encuentren algunas que ya existían desde hace tiempo.

“Es una cifra que hay que ver con mucho cuidado, yo no me aventuraría a decir que ha incrementado el número de tomas, pero ha disminuido el robo de hidrocarburo, porque no es un fenómeno que sea consecuente, las tomas pudieron haber estado ya, y si hay disminución en robo de hidrocarburo querría decir que la estrategia no está del todo mal; lo de las tomas es relativo, yo no le haría mucho caso.”

Por otra parte, comentó que en los últimos dos años la dependencia que encabeza inició un aproximado de mil 900 carpetas de investigación por tomas clandestinas halladas en territorio hidalguense, mismas que fueron presentadas por autoridades de Pemex y federales. No obstante, omitió precisar cuántas sentencias existen por robo de combustible, pues desconocía la cifra exacta en ese momento.

Finalmente, respecto de la explosión de un ducto ocurrida la semana pasada en Tetepango, mencionó que ya existe una carpeta de investigación por el caso, aunque no es posible abundar en detalles. Sin embargo, describió que el incidente trascurrió cuando aparentemente cuadrillas de Pemex realizaban reparaciones al ducto, que ya no estaba operando, pero notaron que había hidrocarburo acumulado, lo que derivó en el incidente.

