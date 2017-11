Recibe Segob a campesinos; sigue plantón

IRIS MABEL VELAZQUEZ ORONZOR / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Tras casi ocho horas de protesta, campesinos del Frente Amplio del Campo (FAM) entablaron diálogo con funcionarios federales en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

A las 18:30 horas una comisión de 20 personas fue recibida por el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

Los integrantes del FAM, constituido por cuatro asociaciones campesinas, exigieron el pago de los terrenos ubicados alrededor del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cumplir con los recursos de los programas agrarios.

En la reunión, que duró más de dos horas y en la que estuvieron Rosario Robles, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, y Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los campesinos plantearon sus inconformidades.

Reclamaron que la inasistencia del titular de la Sagarpa, José Eduardo Calzada.

Criticaron que las autoridades no cumplan con sus compromisos, como en el caso del aeropuerto.

“En el caso puntual del aeropuerto, pues igual, a pesar de que hay un compromiso firmado, pues tampoco se ha cumplido, nos están pidiendo unas semanas más para resolverlo.

“Les hemos dicho que no, que nos vamos a mantener, no nos vamos a mover hasta que no cumplan los compromisos, hasta que se pague”, sentenció.

Los miembros del FAM, indicó Ortiz, evalúan si las marchas programadas para hoy y mañana se realizan, lo que dependerá del avance de los acuerdos con las autoridades.

Detalló que la Sagarpa adeuda cerca de 600 millones de pesos a campesinos por diversos apoyos, mientras que la Sedatu más de 200 millones.

Por el NAICM son 700 hectáreas, dijo, y se piden 7 millones de pesos por cada una.

Las mesas de diálogo seguirán hoy. A las 11 horas estarán en Sagarpa, posteriormente los campesinos se dirigirán a la Secretaría de Hacienda, y a las 18 horas irán a la Conagua.

Por lo pronto, el plantón frente a la Segob con unas 30 mil personas, de organizaciones como UNTA, CIOAC Y FST, también continuará.

