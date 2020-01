El lunes, la pugilista manifestó su inconformidad, misma que fue tomada como un malentendido

Ciudad de México.- La mexicana Jessica Nery Plata aclaró un malentendido y se mostró satisfecha con el apoyo recibido para participar en el selectivo de boxeadores profesionales que buscará un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El lunes, la pugilista manifestó su inconformidad al no recibir apoyo para su participación

en el certamen, que será realizado del 20 al 25 de enero en el domo del Code Alcalde.

“Quiero aclarar lo que había comentado de que nosotros los profesionales no íbamos a recibir apoyo de las autoridades, hubo un malentendido, en lo personal voy a recibir el apoyo y estoy muy contenta y agradecida”, dijo.

La pugilista agregó que su molestia era porque no tenía contemplados gastos como inscripción al selectivo, viáticos y otros, pero ahora está más motivada para dar un paso en busca del boleto olímpico.

“Es algo que me tenía triste porque esos gastos no los tenía contemplados, pero como lo comenté, llegan las buenas noticias y voy a recibir el apoyo total, algo que me tiene contenta, feliz y más motivada, si ya lo estaba, ahora mucho más.”

A una semana de comenzar su participación en el torneo, de donde saldrán los profesionales que irán a un cuadrangular final en Veracruz, resaltó la calidad de pugilistas que estarán en su división, la de 51 kilos, como Anabel Ortiz, Kenia Enríquez e Irma Güerita Sánchez.

“Entrarán grandes campeonas y talentosas y la que gane será digna representante del país en esos Juegos Olímpicos que se efectuarán en Tokio 2020, mucho éxito para todas y que gane la mejor”, concluyó.

