Pachuca.- Por su labor como impulsora del rock and roll, Arturo Lara, creador del proyecto La Enciclopedia del Rock Mexicano, entregó un diploma y una medalla a la diputada local Corina Martínez el 20 de febrero, ello durante una velada realizada en un restaurante del sur de la Ciudad de México (CDMX).

Lo anterior, al recordar que en 1975 Corina Martínez organizó una presentación en el salón Margarita Maza, en Pachuca, del cantante y pianista norteamericano Ray Charles, quien interpretó para el público hidalguense canciones como “Unchain my heart” y “You are my sunshine”.

Asimismo, años después y como propietaria de Botalín Galería incluyó a rockeros como parte de su programación en un foro escénico. Posteriormente, como un impulso a la literatura y la lectura, siendo parte de quienes conforman la programación de la Feria Universitaria del Libro (FUL), logró que fueran presentados en Pachuca El árbol genealógico del rock nacional y Sirenas al ataque, que habla sobre las rockeras mexicanas.

También destacó que se dio a la tarea de que en tres ediciones de la FUL, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), existieran maratones de ese género musical sustentados por talento local mayormente. A su vez, refirió que la legisladora ha apoyado a grupos como Ocelote Celeste y Midnight Blues, entre otros; así como a escritores.

Por todo ello, Arturo Lara entregó un diploma y una medalla a Corina Martínez por su labor como impulsora de ese género en la República. El evento tuvo lugar en el restaurante Nueva Orleans, ubicado en el barrio San Ángel de la Ciudad de México.

La entrega de alrededor de 40 reconocimientos fue alternando con las actuaciones del grupo Vox Pópuli, Traktor, quien fuera bajista de Javier Batiz; integrantes del grupo Bandido de Tijuana; la veterana Angélica Infante y algunos palomazos como el de la cantante Baby Batiz.

