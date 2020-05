La psicóloga Nadia Vargas resaltó la capacidad humana de adaptarse a distintas circunstancias, así como su percepción de cómo será el proceso post-pandemia.

Pachuca.- Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), la dirección de promoción deportiva de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) brinda información en apoyo a la comunidad estudiantil y la población en general, para hacer frente a la cuarentena por Covid-19, con un impacto positivo tanto en la salud, así como en el ambiente educativo, laboral y personal.

A través de redes sociales y como parte de la campaña “El deporte es más que un juego”, la psicóloga Nadia Vargas Figueroa así como parte de un grupo de expertos en su área hablaron sobre la nutrición y la fisioterapia que trabajan en la máxima casa de estudios de la entidad, sobre la estructuración de planes y programas deportivos en beneficio de los estudiantes de nivel medio y superior.

En entrevista, la especialista destacó primeramente la importancia de la psicología deportiva en la actualidad, no solo por el impacto físico que tiene, sino por cómo las emociones se ven inmersas al realizar cualquier actividad asociada al deporte. “Una de las cosas que he observado en los jóvenes es la relación tan importante que existe entre sus emociones y su concentración, motivación y el cuidado de sus hábitos”, abundó acerca de la importancia de hacer ejercicio.

Declaró que la psicología se interesa en tres esferas importantes que son parte del ser humano: los pensamientos, las emociones y las conductas. “Conocer la relación entre estos elementos y el impacto que tienen en nosotros podrá ayudarnos a afrontar situaciones que nos generan malestar”, indicó.

Hizo énfasis en lo esencial que es saber reconocer las emociones para ir más allá de estar bien o mal, cómo son manifestadas y cuál es el comportamiento ante distintos escenarios, ya que eso puede dar una pauta de acción estar al tanto o transformar la percepción de lo que se vive actualmente.

Asimismo, dio algunas recomendaciones para llevar de mejor manera la cuarentena: “Continúen con sus hábitos cotidianos, establezcan horarios fijos para cada actividad que tienen que realizar durante el día, busquen actividades ocupacionales que puedan apoyarlos a disfrutar del tiempo que tienen, esto ayudará mucho a que no nos alejemos de la cotidianidad que ya teníamos”.

Por otro lado, resaltó la importancia de la información que se recibe y transmite respecto a la contingencia sanitaria, ya que “es importante buscar medios seguros y oficiales. Con tanta sobreinformación rondando es fácil caer en la confusión, el miedo y el estrés; tener esta precaución va a ayudarnos a tener un cuidado de nuestra salud”.

La psicóloga Vargas resaltó la capacidad humana de adaptarse a distintas circunstancias, así como su percepción de cómo será el proceso post-pandemia. “Las rutinas se irán recuperando de forma gradual, evidentemente con los cambios de vida que implica todo lo que ha sucedido estos meses, nuevas conductas saludables a corto, mediano y largo plazo.

La cuarentena es un recordatorio de la importancia de generar estilos de vida saludables, de tener en cuenta los hábitos que tenemos y cómo los estamos enseñando a niños y niñas sin dejar de lado la salud emocional y mental.

” Finalmente, hizo un llamado a los estudiantes de la máxima casa de estudios de la entidad que han visto afectados sus propósitos y objetivos debido a la contingencia. “Lo más importante es no olvidar nuestros logros, si bien la pandemia no permitió festejar o celebrar como se acostumbra, no quiere decir que estos no existan.

No cambian las metas o los objetivos, cambian los procesos y las formas para llegar a ellos. En estas circunstancias será todo un reto idear nuevas formas de reconocer nuestros propios éxitos y de los demás”, concluyó.

Comentarios