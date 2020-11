Red de frío en México, insuficiente para distribuir vacuna anticovid

Debido a que no podría soportar el almacenamiento y transportación a los centros de aplicación

Pachuca.- De acuerdo con Alberto Navarrete Peón, profesor de la Escuela Superior de Apan (ESAp) perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la cadena o red de frío en México es una de las mejores a nivel mundial, sin embargo, sería insuficiente para distribuir una vacuna para el Covid-19 a todos los habitantes del país.

En semanas pasadas el coordinador de la comisión universitaria para la atención de la emergencia del coronavirus de la UNAM Samuel Ponce de León Rosales indicó que en México no existe una red de frío que pueda soportar el almacenamiento y transportación a los centros de aplicación de la vacuna desarrollada por Pfizer.

“Nuestro Programa nacional de vacunación es de los mejores a nivel mundial, sí tenemos la infraestructura, a lo que se refieren los expertos que han dicho que va a ser difícil distribuir la vacuna es al hecho de que en esta ocasión se requiere mover cantidades súper masivas de dosis de vacunas a lo largo y ancho de toda la República”, dijo Alberto Navarrete Peón a este diario.

Esa entrega masiva, rebasaría la capacidad de la red de frío que tiene México, ya que de acuerdo con el profesor es apenas suficiente para las vacunas que se manejan hasta la fecha, más de las que se manejan en Estados Unidos.

“Va a representar un reto la distribución porque no tenemos más capacidad todavía, no es que no haya la infraestructura, existe distribuida por todo México, lo que pasa es que no es suficiente para este reto, hemos visto que el mundo no está preparado para recibir una pandemia de este tamaño.”

El también director de investigación de la Sociedad Española de Beneficencia mencionó que las vacunas son el medicamento que más vidas han salvado y que presentan el costo más eficiente en toda la historia de la medicina, “si se pueden prevenir tantas enfermedades hoy en día es debido a las vacunas”.

“La red apenas es suficiente para las vacunas que ya manejamos y a lo mejor se podría, digamos, distribuir solamente la vacuna del Covid, pero entonces habría que dejar de distribuir otras vacunas y eso no nos conviene… esa estrategia no es algo inteligente, sería un pandemonio.”

En días pasados Jorge Alcocer, secretario de Salud, dijo que la meta inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es cubrir el 20 por ciento de la población en cada país, con la vacuna, por lo que los primeros en recibir la dosis serían los trabajadores del sector salud y seguridad social, los adultos mayores de 65 años y los adultos con comorbilidades (enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión).

Navarrete Peón dijo que ampliar la red fría sería una inversión millonaria y complicada; “supongamos que tenemos la red fría de la suficiente capacidad como para distribuir las dosis en un rato, la realidad es que no hay la capacidad para producir tantas dosis tan rápido”.

Por eso mismo, dice, se ha decidido que no vale tanto la pena ampliar la red fría a ese tamaño, ya que sería una inversión que una vez que se termine de aplicar la vacuna ya no tendría más rendimiento.

¿Por qué es necesaria la red fría? El doctor Navarrete Peón explicó que hay un movimiento internacional llamado anti-vaccine; las personas han leído que las vacunas son una mala opción, con la creencia que son mecanismos que tiene el gobierno para envenenar, causar enfermedades, entre otras situaciones.

“Generalmente las vacunas causan síntomas como si tuviéramos una infección, ese fenómeno refuerza su idea, pero no es así, realmente si el gobierno invierte en darnos las vacunas gratis, no es para envenenarnos, sino para curarnos de enfermedades que después salen muy caro curar.”

Puso como ejemplo la vacuna contra la rubeola, que cuesta cuatro dólares la dosis, si una persona se enfermara de ese padecimiento, el tratamiento podría costarle hasta 50 mil dólares, dependiendo qué tan grave sea.

“La red fría es otro intento de preservar nuestra salud en buen estado, de hacer que las vacunas cumplan con su propósito al máximo de su capacidad en el siguiente sentido: las vacunas lo que hacen es inducir una respuesta inmune de memoria.”

Es decir, entrenan al sistema inmune para reconocer al instante a cualquier patógeno y defender e impedir que dicho patógeno entre al cuerpo y que el ser humano enferme.

“Eso dependen de que se generen anticuerpos capaces de reconocer unas moléculas que están en los virus, bacterias, etcétera que se llaman antígenos, tienen una composición química definida pero además tienen una estructura tridimensional.

“La estructura es importante, ya que el sistema inmune va a reconocer no solo la composición química del antígeno, sino también la distribución espacial de los átomos que conforman ese antígeno, si se aplica calor a un antígeno, lo que sucede es que cambia de forma.”

Al cambiar de forma, el sistema inmune va a reconocer una molécula totalmente diferente a lo que es el antígeno cuando está presente el virus, de acuerdo con el doctor Peón, representa un problema por dos cuestiones: la primera, en esas circunstancias el sistema inmunológico se entrena para reconocer algo que no forma parte de ningún virus, por lo mismo no es eficaz la vacuna.

“Si te la pones para que no te enfermes, en este caso la vacuna va a ser incapaz de evitarlo, la otra cuestión es que si cambia de forma el antígeno de una vacuna, podría llegar a parecerse a alguna molécula que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, si eso ocurre, las repercusiones pueden ser terribles.”

Agregó que lejos de que ni siquiera funcione una vacuna desnaturalizada por calor, lo que estaría pasando es que la vacuna induciría una enfermedad que después es imposible de quitar, de ahí la importancia de la red fría, para que la vacunación sea buena.

