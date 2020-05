Reduce Hidalgo indicador de intensidad de contagio [VIDEO]

Pachuca.- Hidalgo no solo redujo su movilidad, entre otras acciones, con el programa Hoy no circula, sino que también bajó el indicador de intensidad de transmisión, es decir que puede que haya menos contagios de los previstos y la cobertura hospitalaria será suficiente, explicó Hugo López Gatell, sub secretario de prevención y promoción de la salud.

De acuerdo con la explicación del especialista, Hidalgo comenzó como uno de los estados con peores indicadores de movilidad, lo que repercutía en una variable denominada con la letra R.

Esta letra significa qué tanto pueden multiplicarse los contagios. R mayor a uno, significa que los contagios aumentan entre las personas, R en cero, se refiere a que los contagios se mantienen en un promedio.

Y la R, por debajo de cero representa que la intensidad se reduce por lo que habrá, según la predicción, menos casos. El 4 de mayo inició el programa de reducción de movilidad de vehículos y el resultado fue presentado hoy en la conferencia vespertina en cadena nacional.

Gatell reconoció la medida tomada por el gobierno hidalguense, ya que una reducción de intensidad de contagios, puede garantizar que habrá suficiente atención hospitalaria para todos. Cabe señalar que la ocupación hospitalaria está en los 42 puntos y la de respiradores de soporte alcanzó los 28 puntos.

En el panorama estatal, hoy fueron confirmados mil 526 casos positivos y 264 defunciones.







